به گزارش خبرنگار مهر، اجلاس سران جنبش عدم تعهد از دقایقی دیگر در سالن اجلاس سران و با حضور و سخنرانی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب آغاز خواهد شد.

قرار است بعد از سخنرانی ایشان به احترام رهبران درگذشته جنبش عدم تعهد حاضران یک دقیقه سکوت داشته باشند.

براساس این خبر محمد مرسی رئیس جمهور مصر که کشورش ریاست کنونی جنبش عدم تعهد را بر عهده دارد در ادامه سخنرانی و گزارشی از عملکرد کشورش در دوره ریاست نم را ارایه خواهد کرد.

در ادامه مراسم انتقال ریاست جنبش عدم تعهد برگزار خواهد شد تا مرسی ریاست جنبش عدم تعهد را به مدت سه سال به رئیس جمهور ایران واگذار کند.

احمدی نژاد بعد از قرار گرفتن در جایگاه ریاست عدم تعهد سخنرانی خواهد داشت.

بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل نیز قرار است بعد از احمدی نژاد سخنرانی کند.