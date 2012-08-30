به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، بیش از 80 هزار تماشاگر بامداد روز پنجشنبه از نزدیک شاهد مراسم افتتاحیه چهاردهمین دوره از رقابتهای پارالمپیک در ورزشگاه المپیک پارک بودند.

در این مراسم "استیفن هاوکینگ" دانشمند معلول بریتانیایی برای ورزشکاران سخنرانی کرد. پزشکان در سال 1963 وقتی او تنها 21 سال داشت اعلام کردند هاوکینگ تنها 2 سال دیگر زنده خواهد ماند اما او اکنون 70 سال سن دارد و در مراسم دیشب توسط دستگاه کامپیوتری که صدایش از آن طریق پخش می شد خطاب به ورزشکاران گفت: "به ستاره ها نگاه کنید نه به پاهایتان. با ذکاوت عمل کنید و هدف های بزرگ داشته باشید."

پروفسور هاوکینگ در مراسم افتتاحیه بازیهای پارالمپیک 2012 لندن

رکورد شرکت کننده در این دوره از رقابتهای پارالمپیک شکسته شده و بیش از 4280 ورزشکار از کشور جهان در این رقابتها حضور دارند. این بیشترین تعداد شرکت کننده در تاریخ رقابتهای پارالمپیک است که نخستین بار در سال 1960 برگزار شد. "اسکار پیستوریوس" نخستین دونده ای که با پاهای مصنوعی در رقابتهای المپیک به همراه ورزشکاران سالم شرکت کرد پرچم دار مراسم افتتاحیه بود.

از 2.5 میلیون بلیت این رقابتها تقریبا 2.4 میلیون بلیت به فروش رسیده و تنها 100 هزار بلیت باقی مانده که در طول 11 روز برگزاری این رقابتها هر روز 10 هزار تای آن به فروش خواهد رسید. بیش از 50 درصد بلیت ها به قیمت 10 پوند و یا کمتر از آن به فروش می رسد و به این ترتیب بیشتر هواداران می توانند آنها را خریداری کنند.

چهاردهمین دوره بازی‌های پارالمپیک لندن از 8 تا 18 شهریورماه به میزبانی لندن برگزار می شود. کاروان ورزش ایران با 79 ورزشکار جانباز و معلول در 13 رشته ورزشى (10 رشته جانبازان و معلولان و 3 رشته نابینایان و کم‌بینایان) با شعار "توکل، تلاش، میثاق با شهدا" در این دوره از بازی‌ها شرکت کرده است.

