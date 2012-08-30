به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست واحد پاسخ به سوالات و شبهات دینی پژوهشکده باقرالعلوم(ع) گفت: براهین اثبات خدا از جمله موضوعاتی است که به شدت مورد توجه سایت‏های الحادی بوده و مقالات متعددی در رد آنها نوشته شده است.

حسین رضایی ادامه داد: واحد پاسخ به سوالات و شبهات دینی نزدیک به دو سال در تلاشی مستمر، به جمع‌آوری و دسته‌بندی شبهات و اشکالات برخی از مهمترین سایتهای شبهه افکن پرداخت و پس از تهیه بولتنی از شبهات مزبور، مذاکره با اساتید و متخصصان مربوطه جهت نگارش نقد آنها را آغاز کرد و در نهایت این پروژه به مجموعه ای از محققان موسسه امام خمینی (ره) واگذار شد.



رضایی افزود: در کتاب برهان اثبات وجود خدا، 9برهان از براهین اثبات خدا که حائز اهمیت بیشتری بوده اند تبیین و اشکالات هر یک به تفصیل بررسی شده است.



برگزاری مسابقه بزرگ وبلاگ‌نویسی حجاب و عفاف

مسابقه وبلاگ نویسی حجاب و عفاف در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم ارتقاء سطح معرفت دینی کاربران فضای مجازی و فعالان رسانه‌‌ای توسط اداره تبلیغ اینترنتی این اداره کل برگزار می شود.



جهت دهی و طرح مباحث دینی مورد نیاز در فضای مجازی، تشویق کاربران فضای مجازی به تولید محتوای دینی بروز و کاربردی، ترغیب فعالان رسانه‌ای و وبلاگ‌نویسان به ارائه مطالب دینی مستند در فضای سایبری در موضوع حجاب و عفاف از دیگر اهداف برگزاری این مسابقه وبلاگ‌نویسی عنوان شده است.



بر اساس این گزارش، مسابقه وبلاگ‌نویسی عفاف و حجاب از 26 مهرماه سال جاری همزمان با سالروز ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا علیهم‌السلام، پایان خواهد یافت.



همچنین نفرات برتر و وبلاگ‌های منتخب این مسابقه در 13 آبان، روز عید سعید غدیر خم معرفی و از آنان تقدیر خواهد شد.

اداره تبلیغ اینترنتی اداره امور رسانه‌های معاونت تبلیغ جوایز نفرات اول تا سوم را به ترتیب کمک هزینه سفر عمره، کمک هزینه سفر به عتبات عالیات و کمک هزینه سفر به مشهد مقدس عنوان کرده است.





علاقمندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به پایگاه اینترنتی جامع تبلیغ، ذی‌طوی به آدرس www.zitova.ir (از پایگاه‌های معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه‌های علمیه) مراجعه کنند.

افتتاح سایت پرورش و تکثیر آهو

با حضور فرماندار قم، مدیر کل و کارکنان حفاظت محیط زیست استان و مسئولان محترم پروژه های عمرانی سال 1391 افتتاح شد.



در این مراسم فرماندار قم ضمن با اهمیت و دانش محور خواندن اقدامات محیط زیست از مجموعه تلاشهای اداره کل محیط زیست و کارکنان تشکر و قدردانی کرد.



در ادامه محمود علی رکنی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم ضمن برجسته قلمداد کردن اقدامات محیط زیست از مجموعه تلاشها و فعالیتهای کارکنان اداره کل محیط زیست تشکر و قدردانی کرد.



در ادامه مراسم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم افزایش محیط بانان و پاسگاههای محیط بانی و تقویت زنجیره های غذایی در اکو سیستم را موجب ارتقاء ظرفیتهای حفاظتی در منطقه حفاظت شده پلنگ دره قلمداد کرد.



در ادامه سایر پروژه های عمرانی از قبیل احداث پاسگاه محیط بانی سمندری و راهجرد، رونمایی از بیلبوردهای آموزشی، ایجاد نمازخانه،سالن ورزش، مرکز کنترل و پایش و سالن جلسات، پاسگاه سیار و فصلی محیط بانی زریخانی، ایجاد میز خدمت جهت ارباب رجوع و.. توسط فرماندار افتتاح شد.