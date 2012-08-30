به گزارش خبرگزاری مهر، مارتینز 23 ساله که قابلیت بازی در پشت هافبک دفاعی و یا دفاع آخر را دارد با قراردادی 5 ساله به جمع باواریایی ها پیوست. اتلتیک بیلبائو که رقم رضایتنامه این بازیکن را در قراردادش 32 میلیون پوند تعیین کرده بود دقیقا همین مقدار را برای فروش ستاره خود به بایرن مونیخ دریافت کرد.

خرید جدید بایرن پیراهن شماره 8 این تیم را بر تن خواهد کرد و می تواند برای اولین بار در دیدار یکشنبه هفته آینده بایرن مقابل اشتوتکارت که در آلیانس آره نا برگزار می شود به میدان برود. مارتینز که محصول آکادمی جوانان اوساسوناست با بیش از 210 بازی در رقابتهای لالیگا اتلتیک بیلبائو را ترک کرد. او برای اولین بار در سال 2006 در لالیگا بازی کرد. این بازیکن فصل گذشته با تیمی که مارسلو بیلسا هدایت آن را به عهده داشت به فینال رقابتهای لیگ اورپا و کوپا دل ری رسید.