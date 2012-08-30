یعقوب مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با پیگیری های صورت گرفته در زمینه ارتقاء و گسترده تر شدن خدمات بهداشتی و درمانی همزمان با هفته دولت مرکز بهداشت و درمان ویلاشهر برای تحت پوشش قرار دادن جمعیت هشت هزار نفری شامل جمعیت شهری و روستایی منطقه طرقبه با اهداء زمین از سوی خیر ساخته و به بهره برداری رسید.

وی افزود: این مرکز با ارائه خدماتی از قبیل ویزیت پزشک، واکسیناسیون،بهداشت مادر و کودک، تزریقات و پانسمان، خدمات دارویی، دندان پزشکی برای خدمت به مردم فعال است.

وی با اشاره به سفرهای بیشمار تابستانی به شهرستان طرقبه شاندیز اظهار داشت: 5 خانه بهداشت و دو پایگاه گلستان و ویلاشهر تحت پوشش این مرکز قرار می گیرند و آماده برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و مسافران عزیز است.

مظفری از ساخت فضای فیزیکی ستاد مرکز بهداشت درمان و مرکز بهداشتی درمانی ویلاشهر خبر داد و گفت: با عنایت به اهداء زمین حدود هزار متر مربع توسط پدر شهید سربرقی مقدم در سال 1390 و اخذ مجوز اعتبار ساخت 2طبقه با زیربنای 550 متر مربع به مبلغ 700 میلیون تومان و جذب اعتبار اولیه به مبلغ 200 میلیون تومان کلنگ این مرکز به زمین خورد.

وی ادامه داد: ساخت فضای فیزیکی مرکز بهداشت درمان شاندیز برای ارائه خدمات آزمایشگاهی و رادیولوژی با اعتبار 70 میلیون تومان در این شهر کلنگ زنی شد.