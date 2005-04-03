مسائل سياسي موجود در منطقه بازار نفت را در سال گذشته پر تلاطم كرد

مشاوررييس جمهوري در امور انرژي درگفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر درباره بازار نفت و انرژي در سال گذشته گفت : در سال 83 ، در بازارنفت وانرژي تغيير و تحولاتي رخ داد كه باعث شد قيمت نفت از 30 دلار به بيش از 50 دلار برسد به گونه اي كه اين امر سبب شد كشورهاي مصرف كننده انرژي از امنيت عرضه انرژي نگران شوند .

دكتر مجيد عباسپور اضافه كرد : از سويي ديگر بازارنفت در سال گذشته ازمحدوديت ذخاير نفتي كشورهاي توليد كننده نفت نگران بود به گونه اي كه حتي توليد 30 ميليون بشكه نفت (معمول آن 27 ميليون بشكه است ) در روز توسط كشورهاي مصرف كننده بازهم نتوانست كمي از اين نگراني بكاهد به گونه اي كه بازهم قيمت نفت روند صعودي را تجربه كرد .

وي اضافه كرد :مطالعات انجام شده درباره محدوديت منابع فسيلي نشان مي دهد كه منابع فسيلي و نفتي كشورهاي عضو و غير عضو اوپك به تدريج كاهش مي يابد به گونه اي كه پيش بيني شده است در سال 2050 ميلادي ذخاير نفتي دنيا تحليل رفته و كشورهاي دارنده منابع ذخاير نفت مجبور خواهند بود براي توليد نفت از تكنولوژي بالا اما با هزينه اي بسيار بالاتر استفاده كنند .

به گفته وي ، از سويي ديگر قيمت جهاني گاز نيز در دنيا 2 تا 3 برابر افزايش يافته است به طوري كه آمريكا كه از مصرف كنندگان بزرگ گاز محسوب مي شود و گاز خود را از كانادا خريداري مي كند پيش بيني كرده است كه تا 15 سال آينده نيز نسبت به واردات گاز از كانادا اقدام كند .

وي افزود : برهمين اساس همه اين عوامل دست به دست هم داده كه قيمت نفت عليرغم تلاش هاي انجام شده براي افزايش توليد كاهش نيابد .

مشاور رييس جمهوري در امور انرژي درباره وضعيت بازار نفت در سال 84 گفت : قيمت نفت در سال 84 تغيير چنداني نخواهد داشت اگرچه عده اي ازكارشناسان مطرح مي كنند كه با تغيير فصل ميزان مصرف و تقاضا كاهش مي يابد اما بايد گفت ذخاير استراتژيك كشورهاي صنعتي كاهش يافته و اين عامل باعث مي شود قيمت نفت تغيير چنداني نداشته باشد .

وي افزود : اما نكته قابل اهميت اين است كه محدوديت ذخاير فسيلي و زير زميني باعث شده است كه ميزان علاقه كشورهاي مصرف كننده بزرگ به سرمايه گذاري در بخش انرژي هسته اي افزايش يابد به گونه اي كه آمريكا نيز با موافقت بوش و به دنبال آن سناي آمريكا لوايحي را تهيه كرده است تا امتيازات مالياتي زيادي براي احداث نيروگاههاي هسته اي در نظر گرفته شود كه ايران نيز بايد به اين امر توجه فراواني كند .

وي اضافه كرد : حال كه درآمد ايران با افزايش قيمت نفت در بازار افزايش يافته است ايران بايد براي سرمايه گذاري درجهت انرژي هاي هسته اي گام بردارد چرا كه منابع نفت وگاز بسيار محدود هستند .



