بخشعلی قشقایی در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: بازدید کارشناسان و اعضا ستاد از مدارس و فضاهای آموزشی از جمله پایه ششم باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به شروع سال تحصیلی افزود: قبل از ورود دانش آموزان به مدارس باید فضاهای آموزشی بدون نقص بوده و تلاش همه ی ما در رفع کمبودها و نواقص باشد تا دانش آموزان بدون دغدغه و نگرانی در سر کلاس های درس حضور داشته باشند.

قشقایی ضمن درخواست از اعضای ستاد آموزش و پرورش برای با برگزاری جلساتی در رابطه با آغاز سال تحصیلی جدید تصریح کرد: این ستاد با تشکیل جلسات مشکلات مدارس را بررسی کند.