مهدی دواتگری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر ایران با برگزاری این اجلاس در راس تحولات سیاسی جهان قرار گرفته و نام ایران در تمام دنیا طنین انداز شده است.

وی ادامه داد: این امر فرصت مغتنمی برای جمهوری اسلامی است که در قبال تحریم های بین المللی و صهیونیسم ها که تلاش داشتند با فضا سازی های مسموم باعث به انزوا کشیدن کشورمان شوند ، امنیت و اقتدار سیاسی خود را به نمایش بگذارد.

نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پیش از آغاز این اجلاس رژیم اشغالگر قدس با تهدیدات کذایی نظامی علیه کشورمان سعی در ارعاب 120 عضو این جنبش برای حضور نیافتن در ایران داشت اما امروز که پروازهای خارجی یکی پس از دیگری در تهران فرود می آیند یک پاسخ دندان شکن به استکبار جهانی است تا به بی نتیجه بودن سیاست های خود در قبال کشورمان پی ببرند.

دواتگری ادامه داد: جمهوری اسلامی در سه دهه اخیر در تمام منازعات با قدرت ایستادگی و تحولات بین المللی را با اقتدار مدیریت کرده است و در طی سه سال ریاست جچنبش غیر متعهدها بار دیگر در اوج تحولات دیپلماتیک جهان خواهد ایستاد.

وی تصریح کرد: مسئولان نظام باید با درایت و تدبیر از توان این اجلاس برای بر هم زدن موازنه قدرت در جهان به نفع کشورهای عضو استفاده و فرصت های اقتصادی را برای کشور ایجاد کنند چرا که برگزاری این اجلاس نشان از شکست تمام تحریم ها علیه انقلاب اسلامی دارد.