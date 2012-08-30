به گزارش خبرنگار مهر، نشست سیاسی اساتید بسیجی و کارمندان دانشگاه های استان اردبیل به مناسبت روز کارمند در سالن اجتماعات دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.

در این نشست که صبح پنجشنبه برگزار شد محمد حسین صفار هرندی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مهمان سخنرانی کرد.

وی در تشریح وضعیت سیاسی فعلی کشور گفت: وضعیت سیاسی کشور ایران به شکلی است که لازم است به هجمه های دشمنان دقت کرده و با تدابیر گسترده با آنها به مقابله برخواست.

صفارهرندی متذکر شد: در حال حاضر دشمن نه تنها از طریق تحریم ها بلکه با ترفندهای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی ارزش های ایرانی و اسلامی را نشانه گرفته و شناسایی این ترفندها به عهده دانشگاهیان و اصحاب روشنفکر جامعه است.

مشاور فرهنگی فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: دانشگاهیان متعهد و اساتید لازم است با رصد سیاستهای دشمن اطلاعات درست و مناسبی به دانشجویان داده و آنها را از این سیاستها و اهداف شیطانی آگاه سازند.

صفار هرندی معتقد است یکی از مهمترین عملیاتهای تخریبی دشمن ایجاد نفاق و چند دستگی در جامعه است و تنها در صورتی می توان چنین توطئه ای را خنثی کرد که جامعه یک دست و یک رنگ مدافع ارزشهای خود باشد.

وی با اشاره به اهمیت اجلاس سران غیر متعهد، متذکر شد: برگزاری این نشست در ایران توانست جایگاه کشورمان را در مجامع سیاسی بین المللی اثبات کند و گواهی بر قدرت روحی و معنوی باشد.

فعال حوزه سیاسی با تاکید به اینکه با برگزاری این اجلاس در ایران، کشورهای غرب بویژه آمریکا نمی توانند منکر قدرت ایران شوند، متذکر شد: این نشست خواهد توانست نظر بسیاری از ابر قدرتها را به سمت ایران معطوف کند.

گفتنی است در پایان این جلسه کارمندان و اساتید دانشگاه محقق اردبیلی به ابراز نظرات و پیشنهادات خود در خصوص مسائل اجرایی و آموزشی دانشگاه پرداختند.

