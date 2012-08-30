به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حمیدیه از مربیان بومی استان کرمانشاه که در حال حاضر مشغول به فعالیت به عنوان مربی در تیم های پایه است، اظهار داشت: در تمامی جوامع ورزشی مهمترین رکن اصل پشتوانه سازی است، به همین دلیل کشورهای مطرح در رشته های ورزشی به این مهم می پردازند.

وی افزود: اگر نگاهی به موفق ترین تیم های ورزشی بیاندازیم به این اصل مهم پی می بریم که اکثر آن ها آموزش را از پایه شروع کرده اند و از خردسالی با برنامه ریزی های مناسب و دقیق برای بازیکن سازی اقدام کرده اند.

حمیدیه تصریح کرد: بر همین اصل هیات هندبال شهرستان کرمانشاه طرحی را برای تقویت پشوانه ها و جمع آوری استعداد ها طراحی کرد که با همکاری تعدادی از معلمین ورزش آموزش و پرورش و مربی و رییس هیات این برنامه آغاز شد.

وی افزود: این طرح با 25 نفر بازیکن منتخب آغاز شد که همزمان با کار بر روی بازیکنان استعداد یابی شده ادامه یافت تا اینکه در تابستان 91، تعداد بازیکنان منتخب در این طرح به 60 نفر رسید که با مهدهای هندبال کشور، اصفهان وسبزوار، در این مدت زمان کوتاه برابری می کند.

این مربی هندبال اضافه کرد: این تمرینات در تمام طول سال دایر است و هدف آن پشتوانه سازی برای تیم های نوجوانان، جوانان و در نهایت تیم های بزرگسالان است که بتوانند به تیم ملی کمک کنند.

حمیدیه تصریح کرد: توجه به تیم های پایه هندبال در کرمانشاه در گذشته تا به امروز نتایج خوبی را به دنبال داشته است به طوری که می توان به قهرمانی نوجوانان باشگاه های کشور در سال 84، قهرمانی جوانان کشور در سال 85، قهرمانی جوانان شهرهای کشور و قهرمانی در زیر گروه لیگ برتر هندبال برزگسالان درسال 86، مقام سوم در المپیاد ایرانیان در سال 87 و قهرمانی در لیگ دسته دو باشگاه های کشور در سال 90 که در کرمانشاه برگزار شد اشاره کرد که شاکله اصلی تیم هایی که این افتخارات را کسب کرده اند افرادی بودند که در فاصله سال های 80 تا 83 در طرح های استعداد یابی انتخاب و روند آموزش روی آن ها اجرا شده بود.

وی در پایان تاکید کرد: بر همین اساس برای عقب نماندن از حریفان در دیگر استان ها، طرح استعدادیابی آغاز و با قدرت پیگیری شده با این امید که این نونهالان جایگزین خوب و شایسته ای برای فردای بازیکنان امروز باشند.