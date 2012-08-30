به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام سعیدی در جلسه ای که با حضور زاهدی نماینده مردم کرمان وراور در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد مسائل و مشکلاتی که توسط مردم در بازدیدهای صورت گرفته از بخشها مطرح شده بود را بررسی کرد.

فرماندار کرمان در این جلسه از اهتمام ویژه مسئولین شهرستان بر حل مشکلاتی که در بازدید های صورت پذیرفته از روستاها، شهر و بخشها مطرح می شوند خبر داد و گفت: خدمت صادقانه و تلاش در راستای رفع نیازمندیهای مردم به عنوان مهمترین اولویت کاری ادارات شهرستان کرمان مطرح است.

سعیدی افزود: در سال گذشته اعتبارات تخصیص یافته به شهرستان کرمان کاملا جذب شده است در بعضی قسمتها مدیران یک گام جلوتر حرکت می کردند.

وی با بیان مشکلاتی که برای برخی شهروندان در خصوص تملک زمینهای اطراف ماهان، چترود، جوپار و محی آباد بوجود آمده از تشکیل کمیته تخصصی به همین منظور خبر داد و ابراز داشت: این کمیته به ریاست معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری و با عضویت ادارات بنیاد مسکن، شهرداری، شورای اسلامی شهر، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و مسکن و شهر سازی تشکیل می شود.

این مسئول یادآور شد: این کمیته به صورت تخصصی بحث تعیین مالکیت و صدور مجوز و پروانه های لازم را دنبال خواهد کرد.

وی افزود: در کمیته مذکور پالایش لازم بر روی پرونده های موجود صورت گرفته افراد ذیحق و سودجو منفک خواهند شد و به طور قطع تلاش بر این خواهد بود که حقی از صاحبان حق ضایع نشده و دست افراد سودجو از زمینهای دولتی کوتاه شود.

سعیدی همچنین با اشاره به تشکیل کارگروه تخصصی دیگری به منظور بررسی وضعیت آب در شهرستان کرمان، اظهار داشت: بعضی از روستاها و مناطق محروم در برخی موارد با مشکل آب شرب مواجه هستند که این کارگروه به منظور حل این مشکل و رسیدگی به در خواست های مردمی در این زمینه فعالیت خواهد کرد.

محمد مهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور نیز در ادامه این جلسه ضمن گرامیداشت هفته دولت آن را فرصت مغتنمی برای بیان عملکرد دستگاههای اجرایی و دفاع از اقدامات صورت گرفته توسط دولت دانست و افزود: بیان خدمات و اقدامات دولت و دستگاههای زیر مجموعه آن سبب آگاهی بیشتر مردم از نحوه خدمت رسانی و دلگرمی ایشان می شود و همین عامل سبب مثبت شدن دید مردم و حمایت ایشان از دولت خواهد بود.

وی خواستار برطرف کردن مشکلاتی شده که راهکار قانونی در آنها وجود دارد و در بقیه موارد نیز از مسئولین خواست تا ساده ترین راه و تفسیر از قانون را برای رفع مشکلات مردم بکار گیرند.



