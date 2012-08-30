به گزارش خبرنگارمهر، شانزدهمین اجلاس سران عدم تعهد دقایقی پیش در تهران آغاز شد .

بان کی مون دبیرکل سازمان ملل و محمد مرسی رئیس جمهور مصر بعد از ورود به سالن اجلاس سران جنبش عدم تعهد کنار یکدیگر نشسته و تا زمان افتتاح رسمی مراسم به رایزنی و تبادل نظر پرداختند.

همچنین رئیس جمهور مصر بعد از ورود به سالن اجلاس با سیر روسای جمهور به مذاکره پرداخت.

در حاشیه ورود سران عدم تعهد به سالن اجلاس بازار گفتگو میان سران داغ بود و هر یک از سران در گوشه ای از سالن به گفتگو می پرداختند.

مذاکره امیر قطر و محمود عباس رئیس تشکیلات خود گردان فلسطین از دیگر نکات جالب مراسم افتتاحیه نشست سران نم بود.

رئیس جمهور مصر همچنین با آیت الله هاشمی شاهرودی دقایقی در حاشیه افتتاح مراسم به گپ و گفت پرداخت.

همچنین رئیس مجمع تشخیص مصلحت با دبیرکل سازمان ملل و رئیس جمهور مصر در حاشیه افتتاحیه نشست سران نم به خوش و بش پرداخت.

همچنین احمدی نژاد با آغاز مراسم افتتاحیه در کنار مان موهان سینگ نخست وزیر هند آمده استماع سخنان حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی شد. در طرف دیگر احمدی نژاد مرسی رئیس جمهور مصر نشسته بود.



کریم منصوری قاری بین المللی قرآن نیز با محمد مرسی رئیس جمهور مصر به خوش و بش پرداخت و سپس برای قرائت قرآن به پشت تریبون رفت.



