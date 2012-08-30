به گزارش خبرگزاری مهر، حمید نیرومند در این باره اظهارداشت: کارگاه اقتصاد در خانواده روزهای چهارشنبه هر هفته در فرهنگسرای بانو حضرت زهرا (س) و خانه های فرهنگ با حضور کارشناسان امور تربیتی و اقتصادی برگزار می شود.

وی یادآورشد: این کارگاه با هدف ترویج فرهنگ صرفه جویی و آموزش استفاده بهینه ازمواد مصرفی در خانواده، موضوعاتی از قبیل راهکارهای برگزاری میهمانی کم هزینه، تبیین ساده زیستی همراه با زندگی راحت و به دور از تجمل، پرهیز ازچشم وهم چشمی و بررسی آثار مخرب آن و برنامه ریزی برای سفرهای کم هزینه و شاد خانوادگی را بررسی می کند.

نیرومند بیان کرد: شرکت کنندگان در این کارگاه به بیان تجربیات فردی خود همچنین نقد و بررسی تجربیات یکدیگر در حضور کارشناسان می پردازند.

حضور در کارگاه اقتصادی برای خانواده ها آزاد و رایگان است.



