خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب: محمد کاظم مزینانی نویسنده رمان «آه با شین» که در چهارمین جشنواره داستان انقلاب توانست با نگارش این اثر رتبه برتر را به خود اختصاص دهد در نخستین روزهای هفته گذشته از تحویل این اثر به ناشر برای انتشار خبر داد.

وی در این زمینه بیان کرد:«آه با ‌شین» مانند «شاه بی‌شین» که داستان زندگی شاه را روایت می‌کرد، نیست و مبتنی بر اسناد تاریخی و برگرفته از ماجرایی واقعی بود، رمانی است که نگاهش از پایین به بالاست و در چارچوب داستان و تخیل جریان دارد.

این نویسنده گفت: «آه با شین» قسمت دوم «شاه بی شین» نیست. این رمان اصلاً ربطی به رمان قبلی‌ام ندارد. «آه با ‌شین» روایت‌کننده فعالیت یک مبارز انقلابی با گرایش چپ با فضای فکری کمونیستی است که از دهه 20 و بدو تولد شخصیت اصلی داستان آغاز می‌شود و تا سال 90 ادامه دارد. تفاوت‌هایی بین نسل شخصیت اصلی و فرزندش، موضوعی است که در این رمان روی آن تمرکز کرده ام.

مزینانی همچنین گفت: امیدوارم مشکلاتی که برای «شاه بی شین» رخ داد برای این کتاب به وجود نیاید و اگر هم قرار است اصلاحیه‌ای به آن وارد شود، قبل از چاپ اولش باشد. کتاب را هفته‌ای که گذشت به انتشارات سوره مهر سپردم و حالا باید منتظر اخذ مجوز چاپش از طرف این ناشر باشیم.

هزار نامه به شاعر گوشه نشین

انجمن شاعران ایران نی در هفته گذشته با انتشار فراخوانی با عنوان هزار نامه از هواداران محمد رضا شفیعی کدکنی خواست تا با نوشتن نامه‌هایی که از سوی دبیرخانه این فراخوان برای وی ارسال خواهد شد، از وی بخواهند در نشست‌های مختلف با موضوع شعر و شاعری حضور به هم برساند.

در این فراخوان آمده است: همه علاقه مندان به شعر و ادب پارسی می دانند که حضرت علامه محمدرضا شفیعی کدکنی، به سبب بزرگی ذاتی و مناعت طبع و برخی ملاحظات شخصی، از حضور در جمع پرهیز دارند، و دوستداران و شیفتگان آن بزرگ مرد و نادره زمان، اگرچه از دریای معلومات و دانش آن بزرگوار بی‌نصیب نیستند، اما آرزوی دیدار ایشان، همچنان از دست نیافتنی ترین‌های این روزگارشان است.

از این رو بر آن شدیم، تا صدای مخاطب مشتاق این دریای معرفت را به نحوی شایسته به حضرت ایشان برسانیم – هرچند که از این اشتیاق وصف ناشدنی بی‌خبر هم نیستند – به همین منظور، انجمن شاعران ایران از همه دوستداران و علاقمندان دعوت می‌کند تا با نوشتن نامه، در طرحِ دعوت از استاد محمدرضا شفیعی کدکنی برای شعرخوانی و سخنرانی در جمع، شرکت کنند.

یک کافه کتاب در معبر اصلی فرهنگی تهران

در هفته گذشته اعلام شد که کافه کتاب امیرکبیر، بزرگترین پاتوق فرهنگی کتاب در خیابان انقلاب تهران نیز همزمان با روزهای پایانی شهریور افتتاح خواهد شد.

کافه کتاب امیرکبیر در دو بخش مجزا به فعالیت خواهد پرداخت. بخش کودک که در طبقه پایین کتابفروشی امیرکبیر قرار خواهد گرفت و دارای 70 زیربنا در کنار300 متر فضای کتابفروشی برای والدین است. این مکان در واقع در کنار امکان انتخاب و مطالعه کتاب که محور اصلی برپایی این مکان است، سعی دارد مهجوریت موجود در حوزه کتاب کودک را با تلفیق موضوع مطالعه با سایر سرگرمی‌ها و نیازهای کودک برطرف کند.

برپایی کارگاه‌های روانشناسی رفتاری و ارتباطی با کودک در کنار ایجاد فضایی برای والدین به منظور استفاده از کتاب در کنار فرزندان هم از مهمترین بخش‌های تدارک دیده شده دیگر در این پاتوق فرهنگی است.

از سوی دیگر ایجاد ارتباط و مبادله کتاب میان امیرکبیر و سایر ناشران به منظور مبادله بیشتر آثار کودک و نوجوان منتشر شده در کشور در محل کافه کتاب کودک و نوجوان امیرکبیر نیز از دیگر هدفگذاری‌های انجام شده برای این مرکز است.

اما در بخش بزرگسال نیز فضای تخصیص یافته به کافه کتاب 120 مترمربع بوده و در کنار آن نیز 135 مترمربع نیز فضای فروشگاهی تعبیه شده است.

آخرین وضعیت احمد عزیزی

زینب عزیزی خواهر احمد عزیزی ششم شهریور ماه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت احمد عزیزی شاعر انقلاب اسلامی نیز گفت: بنا بر اعلام پزشکان کلیه و قلب احمد مانند یک فرد 20 ساله فعالیت می‌کند ولی مسئله اصلی سطح هوشیاری اوست که روی عدد 10 و 11 در نوسان است در حالی که نُرم آن برای یک فرد عادی 15 است.

خواهر احمد عزیزی اضافه کرد: اصولاً در بیماریهای مغزی هیچ پزشکی نمی‌تواند درمورد نحوه و زمان بهبودی نظر قطعی بدهد اما نکته‌ای که پزشکان احمد بر آن اتفاق نظر دارند، بهبودی است ولی روند این بهبودی به کندی و آرام آرام صورت می‌گیرد.

زینب عزیزی گفت: البته هم ما و هم تیم پزشکی احمد امیدواریم یک برگشت کامل در وضعیت هوشیاری احمد صورت بگیرد همانطور که در برخی بیماران دیگر که در این وضعیت قرار گرفته‌اند، این اتفاق افتاده است.

وی همچنین از اینکه به خاطر ضرورت مراقبت از برادرش در بیمارستان، فرصت پیگیری بحث تاسیس بنیاد فرهنگی احمد عزیزی را ندارد، ابراز تاسف و در عین حال اظهارامیدواری کرد مسئولان حوزه هنری خود این موضوع را دنبال کنند.