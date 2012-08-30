به گزارش خبرنگار مهر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس قم شامگاه چهارشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی پارک موزه دفاع مقدس قم در سخنانی با بیان اینکه حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و پاسداری از ارزشهای به جای مانده از دوران پر افتخار دفاع مقدس وظیفه همه آحاد ملت است اضافه کرد: حماسه 8 سال دفاع مقدس با زوایای بسیار گوناگون باید از ابعاد مختلف مورد توجه قرار گیرد و با ترسیم جلوه هایی از آن با ایده‌هایی نو و جذاب در طرح و قالب‌های ادبی، هنری، فرهنگی و ... برای نسل های امروز و فردا بازگو شود.



مهدی کربلایی ادامه داد: پارک موزه دفاع مقدس بهترین مکانی است که می توان با شیوه‌های نوین و هنری حضور و تأثیر قشرهای مختلف و سازمان‌ها و نهادهای رزم دفاع مقدس را به صورت مستند و مصور در معرض دید و قضاوت همگان قرار داد.



وی با بیان اینکه احداث پارک موزه دفاع مقدس در مرکز کشور و استانها از وظایف و دغدغه های بنیاد حفظ آثار نشر ارزشهای دفاع مقدس است اظهار داشت: راه اندازی این پارک موزه‌ها در 30 استان در دستور کار قرار دارد که آخرین آن در همدان راه اندازی شد و عملیات اجرایی آن در قم نیز امروز آغاز می شود.



رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس اضافه کرد: از 6 سال قبل ساخت پارک موزه در قم نیز با تشکیل شورایی ایده پردازی شد و در نهایت در مساحت پنج هکتار در پارک خضر نبی که به مساحت 130 هکتار است در حد فاصل بلوار شهید آوینی و شهید مغنیه ساخته خواهد شد.



وی با اشاره به اهداف ساخت این پارک موزه بیان داشت: آشنایی با تاریخ و جلوه‌های ایثار در 8 سال دفاع مقدس و تبیین نقش قم در دفاع مقدس از جمله اهداف احداث است و می‌تواند به قطب فرهنگی و گردشگری در استان تبدیل شود.



کربلایی با اشاره به اعتبارات این پروژه تصریح کرد: 40 میلیارد ریال از بودجه این پروژه از اعتبارات سفر رهبر معظم انقلاب به قم تامین شده است همچنین 30 میلیارد ریال دیگر نیز از طریق کمیسیون ماده 3 به این پروژه اختصاص یافته است.



وی با اشاره به ساخت 7 هزار متر مربع بنا در موزه شامل نمازخانه، گالری، آمفی تئاتر، کتابخانه تخصصی و ... تصریح کرد: تاکنون حدود 100 هزار سند دفاع مقدس برای نگهداری در این موزه جمع آوری شده است که 30 هزار عدد آن در سال قبل جمع آوری شد و اسناد زیادی نیز در ادارات و منازل استان وجود دارد.