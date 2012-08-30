کلنگ مرکز 50 تختخوابی سوختگی کرمانشاه به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز از هفته دولت چندین پروژه در حوزه بهداشت و درمان با حضور استاندار کرمانشاه و جمعی از مسئولین دانشگاه علوم پزشکی افتتاح و کلنگ زنی شد.

مرکز سوختگی 50 تختخوابی کرمانشاه با اعتباری بالغ بر 52 میلیارد ریال واقع در مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) و چهار طبقه با اعتباری بالغ بر 8 میلیارد تومان و زیر بنای 7700 متر مربع و مدت زمان 18 ماه برای اجرا و بهره برداری از پروژه که از مصوبات سفر مقام معظم رهبری‌ است، کلینیک تخصصی دانشگاه با اعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال و زیر بنای 6 هزار متر مربع‌، درمانگاه فوق تخصصی مادر و کودک دارای هفت طبقه و 6800 متر زیر بنا با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون برای اجرای فاز اول به مدت 9 ماه از جمله پروژههای کلنگ زنی شده در این روز بود.

در ادامه این روز بخش ICUمرکز امام خمینی، مرکز رادیولوژی و مامو گرافی بیمارستان شهید فهمیده مجموعا با اعتباری بالغ بر 5 میلیارد ریال توسط استاندار و جمعی از مسئولین افتتاح و آماده بهره برداری قرار گرفت.

لازم به ذکر است استاندار کرمانشاه در این مراسم قول داد هزینه راه اندازی بخش دیالیز بیمارستان امام رضا از محل اعتبارات استانی در آینده ای نزدیک تامین و مورد استفاده قرار گیرد.