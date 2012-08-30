به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اینکه سومین مرحله مسابقات لیگ جهانی کاراته ملقب به کاراته وان در تیر ماه به میزبانی کشور اندونزی و با شرکت برترین های کاراته جهان به انجام رسید، اکنون کشور ترکیه میزبان مرحله چهارم لیگ جهانی خواهد بود.



رقابت کاراته کای قمی در وزن منهای 60 کیلوگرم



بر اساس برنامه ریزی فدراسیون کاراته، تیم ملی کاراته کشورمان در دو بخش بانوان و مردان برای شرکت در چهارمین مرحله لیگ جهانی موسوم به کاراته وان روز پنجشنبه نهم شهریور‌ماه راهی استانبول ترکیه محل برگزاری این رقابت‌ها شد.



در حالی که ترکیب تیم ملی کاراته رده سنی بزرگسالان مردان کشورمان را کاراته کاهای اوزان منهای 60، 67، 75، 84 و به اضافه 84 کیلوگرم تشکیل می دهند، امیر مهدی زاده کاراته کای موفق قمی در وزن منهای 60 کیلوگرم یکی از سه کاراته کای اعزامی کشورمان به این رقابت ها محسوب می شود.



امیر مهدی زاده نفر چهارم رقابت های کاراته شانزدهمین دوره بازی های آسیایی در سال 2010 در شهر گوانگ جو کشور چین است که در سال 2011 نیز در همین شهر در جریان رقابت های کاراته قهرمانی مردان آسیا موفق به کسب مقام سوم و نشان برنز شد.

در ترکیب تیم ملی کاراته مردان کشورمان اعزامی به چهارمین مرحله لیگ جهانی کاراته در کشور ترکیه و شهر استانبول، هامون درفشی پور، امیر مهدی زاده و علیرضا اجدادی در وزن منهای 60 کیلوگرم برابر حریفان خود به رقابت می پردازند.



تلاش تیم ملی کاراته برای حضور قوی در مسابقات جهانی فرانسه



همچنین در وزن منهای 67 کیلوگرم سعید احمدی و محمدرضا بخش محمد لو، در وزن منهای 75 کیلوگرم سعید فرخی، ابراهیم حسن بیگی و بهمن عسگری، در وزن منهای 84 کیلوگرم علی فداکار و مازیار الهامی و در وزن به اضافه 84 کیلوگرم ذبیح الله پورشیب، سجاد گنج زاده، جاسم ویشگاهی و سامان حیدری به شهر استانبول ترکیه اعزام شدند.



این در حالی است که حبیب الله ناظریان به عنوان مدیرفنی، مهران بهنام فر، علیرضا کتیرایی قهرمان سابقه کاراته استان قم و تورج ساسانی به عنوان مربی، غلامرضا دباغیان مربی با سابقه کاراته قم به عنوان مشاور فنی و سید محمد حسینی به عنوان مربی بدنساز هدایت این تیم را بر عهده دارند.



در حالی که قرار است در جریان لیگ جهانی کاراته در شهر استانبول ترکیه، محمدصادق فرجی، رییس فدراسیون کاراته کشورمان با آنتونیو اسپینوز رییس فدراسیون جهانی کاراته دیدار کند، چهارمین مرحله لیگ جهانی موسوم به کاراته وان در روزهای 11 و 12 شهریور در استانبول ترکیه برگزار می شود.