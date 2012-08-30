به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به تعطیلی 10 روزه بازی های لیگ برتر، کادر فنی مس کرمان تا روز دوشنبه هفته آینده تمرینات تیم خود را تعطیل کرد و پس از آن کار خود را در کرمان از سر می گیرد.

برگزاری دو بازی تدارکاتی برابر تیم های فولاد یزد و مس سرچشمه در مدت تعطیلات در دستور کار تیم مس کرمان قرار دارد تا وضعیت آمادگی تیم خود را بالا ببرد.

البته هنوز زمان دقیق برگزاری این بازی ها مشخص نشده است اما ظاهرا انجام این بازی ها قطعی شده است.

همچنین بازیکنان مصدوم مس نظیر شجاع خلیل زاده و فرهاد سالاری نیز در مدت این تعطیلات می توانند خود را به مرز آمادگی برسانند تا مس کرمان با شروع مجدد بازی ها با تمام قوا در لیگ حاضر شود.

