به گزارش خبرگزاری مهر ، تراب محمدی امروز پنجشنبه ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: ساخت فاز نخست این موزه پس از دریافت مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از اواخر تیر ماه آغاز شده توسط بخش خصوص آغاز شده است .

وی با بیان اینکه نقشه فاز نخست موزه خودروهای قدیمی تایید شده است، تشریح کرد: پیش بینی می شود این فاز که شامل ساخت ساختمان و بخش های نگهداری خودروها است تا پایان سال جاری به اتمام برسد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان عمر این خودروها را بالای 50 سال عنوان کرد و افزود: حداقل 17 خودروی کلاسیک که توسط آقای خلیل غفاری مالک این مجموعه از نقاط مختلف کشور خریداری و به مجموعه افزوده شده است، نمایش داده می شوند.

محمدی یادآور شد: قدیمی ترین اتومبیل موجود در این مجموعه یک فورد با شماره پلاک سه رقمی 607 مربوط به سال 1936 است.

نمایشگاه صنایع دستی کارگاهی برای آموزش فنون جدید و تبادل افکار است



هنرمند رشته سرمه دوزی آذربایجان شرقی نمایشگاه های صنایع دستی را همچون کارگاهی دانست که امکان آموزش فنون جدید و متنوع و تبادل افکار و سلایق را بوجود می آورد.



زهرا محمدی والا در حاشیه برگزاری نمایشگاه صنایع دستی مسجد کبود در تبریز گفت: نمایشگاه صنایع دستی، محلی برای تبادل افکار و سلایق جدید بوده و باعث محک زدن هنرمند و آشنا شدن وی با هنرهای مختلف است.



این هنرمند تبریزی ادامه داد: از سوی دیگر تعامل چند روزه هنرمندان در یک محیط باعث می شود که در دوره های بعدی، آثار تولید شده از لحاظ کیفی و تنوع ارتقا یابند.



وی تصریح کرد: نمایشگاه توانمندی های صنایع دستی، غذاهای سنتی و سوغات آذربایجان شرقی نیز مکان خوبی برای ایجاد این تعامل و ارتقای انگیزه در ادامه فعالیت ها بود.



لازم به ذکر است، نمایشگاه توانمندی های صنایع دستی، سوغات و غذاهای سنتی آذربایجان شرقی از روزهای نخست شهریور ماه در محل رواق های مسجد کبود تبریز گشایش یافته و تا روز 25 شهریور ماه آماده بازدید گردشگران و علاقه مندان خواهد بود.

تحقق 70 درصدی توسعه شبکه آب خام فضای سبز تبریز

شهردار تبریز گفت: با اجرای طرح‌های متعدد ، طرح ایجاد شبکه آب خام فضای سبز شهری تبریز 70 درصد محقق شده است.

علیرضا نوین پیش از ظهر امروز پنج شنبه با اعلام خبر فوق گفت: تاکنون برای اجرای طرح‌های شبکه آب خام فضای سبز شهری و استقرار شبکه آبیاری قطره‌ای بالغ بر 120 میلیارد ریال از سوی شهرداری هزینه شده و در کنار آن شهرداری با بهسازی و مناسب‌سازی دو قنات امام جمعه و آلمانی ، خرید 12 حلقه چاه عمیق و اجرای دیگر طرح‌ها به سمت نهادینه‌سازی زیرساخت‌های آبیاری بهینه و هدفمند در حوزه فضای سبز شهری حرکت کرده است.



وی در ادامه نتیجه این اقدامات زیربنایی را صرفه‌جویی و مدیریت بهینه و هدفمند منابع آبی و جلوگیری از هدر رفتن این منابع اعلام کرد.



شهردار تبریز در عین حال این اقدامات را در راستای حفظ و نگهداری منابع آبی شهر برای نسل‌های آتی ارزیابی و تصریح کرد: در حال حاضر طرح‌های انبوه فضای سبز شهری تبریز نظیر جنگل‌کاری ارتفاعات عون‌بن‌علی ، پارک عباس میرزا ، پارک بزرگ ، مجموعه ائل‌گولی و ائل‌باغی ، پارک ارم و بسیاری از پارک‌ها و بوستان‌های محلی تبریز تحت پوشش آبیاری قطره‌ای قرار گرفته‌اند.



شهرداری آماده مشارکت در تفکیک شبکه آب شرب شهری از آب خام است



شهردار تبریز از آمادگی این مجموعه برای مشارکت با سازمان آب و فاضلاب و آب منطقه‌ای استان به منظور تفکیک شبکه آب شرب بهداشتی و آب خام در شهر تبریز خبر داد.



علیرضا نوین در آئین بهره‌برداری از شبکه آبیاری قطره‌ای پارک بزرگ ارم با اعلام این که چالش اصلی جهان در دهه‌های آینده بحران کمبود آب خواهد بود ، کاهش منابع آبی در جهان و به تبع آن ایران را یکی از مهم‌ترین تهدیدهای نسل آتی برشمرد و بر لزوم مدیریت و صرفه‌جویی بهینه در مصرف آب و جایگزین‌‌سازی روش‌های کاهش یا مدیریت مصرف در این حوزه تأکید کرد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود از آمادگی شهرداری تبریز برای مشارکت در اجرایی شدن این طرح خبر داد و افزود: شهرداری تبریز این آمادگی را دارد تا در راستای صیانت و حفظ منابع آبی برای نسل‌های آتی ، در امر جداسازی و تفکیک شبکه آب شرب بهداشتی و آب خام شهر با شرکت آب و فاضلاب استان و سازمان آب همکاری و مشارکت نماید.

تلاش برای جلوگیری از هدر رفت شیر مازاد در مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی:



جمع آوری و خرید شیر مازاد ، توسط پنیر سازان با هماهنگی جهاد کشاورزی



مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، با اشاره به عزم سازمان در کاهش خسارات ناشی از وقوع زلزله در شهرستان های اهر، هریس و ورزقان گفت: با هماهنگی های انجام یافته توسط این مدیریت، شیر مازاد بر نیاز بهره برداران بخش دامی در مناطق روستایی آسیب دیده از زلزله، توسط تولید کنندگان پنیر سنتی خریداری و با فرآوری توسط این افراد به پنیر تبدیل و از هدر رفت این محصول دامی ارزشمند، جلوگیری به عمل می آید.



ایاز برنو با اعلام این مطلب در حاشیه نشست شورای مدیران سازمان گفت: با توجه به این موضوع که در اکثر مناطق روستایی شهرستان های اهر، هریس و ورزقان، بهره برداران دامداری های کوچک به دلیل تخریب روستاها و اماکن دامی قادر به ارائه شیر تولیدی به بازار مصرف نبوده و محصول تولیدی مازاد عملاَ از چرخه مصرف خارج می شد، با نظر رئیس سازمان و هماهنگی این مدیریت کار اعزام پنیر سازان سنتی به این مناطق با همکاری و حمایت مستقیم سازمان جهاد کشاورزی استان آغاز شده است.



