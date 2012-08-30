به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمان رستمیان صبح پنج شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان دامغان در تالار اجتماعات منوچهری دامغانی این شهرستان، اظهار داشت: ایجاد و راه اندازی اتاق فکر می تواند به رشد و توسعه این شهرستان کمک شایانی کند.

وی افزود: همه دستگاه های اجرایی باید برنامه داشته باشند و با این برنامه بتوانند در رشد، توسعه و آبادانی این شهرستان سهیم باشند.

رستمیان خاطر نشان کرد: اگر دستگاه های اجرایی دارای برنامه مدون باشند بهتر می توانند به اهداف خود دست پیدا کنند.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی از مسئولیت ها به عنوان یک امانت در دست مدیران یاد کرد و اظهار داشت: مسئولیت ها یک امانت در دست ما مدیران و مسئولان است که باید بکوشیم از این مسئولیت و امانت با ارائه خدمات مطلوب و شایسته به مردم پیروز بیرون بیائیم.

رستمیان افزود: نارضایتی امروزه مردم و ارباب رجوع از دستگاه های اجرایی به دلیل نبود برنامه در این دستگاه ها است که باید مدیران تلاش کنند دارای برنامه باشند.

وی با انتقاد از بعضی افراد که با سفارش خواستار جذب افراد جویای کار هستند اظهار داشت: این روند شایسته و مطلوب نیست افراد جویای کار با آشنا و پارتی بتوانند جذب کار شوند و افرادی که به هیچکس و جایی وابسته نیستند نتوانند جذب کار شوند که انجام این کار از عدالت به دور است.

رستمیان تصریح کرد: پارتی بازی و رشوه برای جذب کار افراد در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که خون هزاران شهید ریخته شده است تا این نظام شکل بگیرد زیبنده نیست و مفهوم واقعی عدالت را خدشه دار می کند.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی به تعیین و انتخاب مدیران دستگاه های اجرایی پرداخت و اظهار داشت: یکی از محورهایی که در تعیین مدیران دستگاه های اجرایی باید صورت گیرد شایسته گزینی است که باید مدیران کل در انتخاب مدیران شهرستانی به انجام این موضوع توجه ویژه به این موضوع داشته باشند.

رستمیان افزود: دستگاه های اجرایی باید شاخص های مدیریتی خود را به دیگر دستگاه ها انتقال دهند تا آنان نیز بتوانند از شاخص های مدیریتی خوبی برخوردار شوند.

وی ایجاد امید در مردم را مهم و ضروری برشمرد و تصریح کرد: باید تلاش کنیم امید را در مردم افزایش دهیم و یاس و ناامیدی را با تلاش در زمینه ایجاد رشد و توسعه در سطح شهرستان و ارائه خدمات مفید و مطلوب به مردم دور کنیم.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پتانسیل و ظرفیت های خوب شهرستان دامغان، خاطر نشان کرد: باید با پشتکار و همت بالا از این توان و ظرفیت در جهت رشد و توسعه این شهرستان گام برداشت.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اگر همت و تلاش خوب همگانی داشته باشیم می توانیم میوه های شیرین تر از این شهرستان که همان رشد و توسعه بوده برداشت کنیم.

رستمیان در پایان تصریح کرد: هفته دولت نمادی از وحدت و اتحاد است که دولتمردان باید تلاش کنند تا خدمات خوب و شایسته و در خور شان ملت بردارند و به آنان خدمات مطلوب ارائه دهند.