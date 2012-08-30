به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رستگاری، سرپرست کانون مساجد استان یزد از حضور 95 نفر از هنرمندان مسجدی این استان در پنجمین دوره آموزشی فرهنگی اندیشه‌های آسمانی در مشهد مقدس خبرداد.

سرپرست کانون مساجد یزد با بیان اینکه هنرمندان مسجدی یزد 13 شهریور به مشهد مقدس اعزام می شوند اظهار داشت: پنجمین دوره آموزشی فرهنگی اندیشه‌های آسمانی در یزد ویژه هنرمندان مسجدی به مدت پنج روز برگزار خواهد شد.

وی افزود: نغمه‌های آسمانی در رشته‌های قرائت و ترتیل قرآن کریم و اذان، شعر و ادبیات در زمینه شعر نو و کلاسیک، نویسندگی، ادبیات داستانی، ادبیات دفاع مقدس و گرافیگ و نقاشی، مستند سازی در زمینه عکاسی، خبرنگاری و رسانه در زمینه فیلم نامه نویسی، نمایشنامه نویسی، فیلم کوتاه و رشته های مرتبط، از جمله گروه‌های هنری منتخب برای حضور در این همایش است.

وی ادامه داد: محتوای آموزش‌های این دوره در دو بخش آموزش‌های اندیشه‌‌ای و مهارتی در حوزه هنر انقلابی و حوزه‌های مرتبط در قالب سه طرح رابطه، انس و رهنمون در مشهد مقدس ارائه می‌شود.

رستگاری بیان داشت: طرح انس با هدف ارائه فرانمای هنر و هنرمند طراز انقلابی، تعریف استراتژی، سیاست، ماموریت و برنامه‌های هنر انقلابی برای هنرمندان، استعداد یابی، ارزشیابی و ایجاد شبکه هنرمند انقلابی در پنجمین دوره آموزش اندیشه‌های آسمانی اجرا می‌شود.