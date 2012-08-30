دستگاه های اجرایی نماد خدمتگزاری را تقویت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی علی آبادی صبح پنج شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان دامغان در تالار اجتماعات منوچهری دامغانی این شهرستان اظهار داشت: اگر مدیر و کارمند دستگاه اجرایی در برخورد با ارباب رجوع خلق و خوی مناسب داشته باشد می تواند در کار خود خوب بدرخشد و عملکردی شایسته و ممتاز از خود بر جای بگذارد.

وی تصریح کرد: دستگاه های اجرایی ما باید نماد خدمت و خدمتگزاری را روز به روز تقویت و این امید را در بین مردم به عنوان ارباب رجوع افزایش دهند.

نماینده عالی دولت در شهرستان دامغان افزود: واژه کارمند یک واژه ارزشمند است که اگر بتوانیم به خوبی به این واژه پی ببریم می توانیم قدر و جایگاه خود را بهتر درک و از این طریق خدمات خوب به مردم به عنوان ارباب رجوع ارائه کنیم.

علی آبادی یادآور شد: در دولت های نهم و دهم خدمات خوبی به ملت ایران صورت گرفت و دولت دهم می کوشد تا در باقیمانده از عمر خود خدمات مناسبی را به مردم ارائه دهد.

وی خاطر نشان کرد: در هفته گرامیداشت دولت امسال در شهرستان دامغان 64 پروژه عمرانی با اعتباری معادل 11 میلیارد و 666میلیون تومان در سطح این شهرستان شامل شهرهای دامغان، امیریه، دیباج و کلاته رودبار افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

فرماندار شهرستان دامغان تصریح کرد: یکی از توطئه ها و دسیسه های دشمن، عدم پیشرفت و رشد و توسعه ایران اسلامی است و از این طریق می کوشد تا با تحریم ملت ایران نگذارد این کشور رشد و توسعه داشته باشد.

علی آبادی در پایان گفت: امیدواریم بتوانیم خادمان خوبی برای ملت ایران باشیم و خدمات خوب و شایسته به این ملت ارائه کنیم.

همچنین در این جلسه از مدیران ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، راه و ترابری، جمعیت هلال احمر و مرکز فنی و حرفه ای خواهران به عنوان مدیران نمونه دستگاه های اجرایی شهرستان دامغان و 80 کارمند نمونه این شهرستان با اهدا لوح تقدیر و جوایزی تجلیل به عمل آمد.

