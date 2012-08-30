به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی ظهر پنج شنبه در نشست اعضای مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی با رئیس و معاونین دانشگاه کردستان اظهار داشت: جذب دانشجوی خارجی در کردستان در حد یک شعار باقی مانده است و باید هر چه سریعتر زمینه برای عملیاتی کردن این مهم فراهم شود.

وی با اشاره به مرزی بودن استان کردستان و وجود ظرفیت های بسیار خوب در این حوزه برای جذب دانشجو از شمال عراق بیان کرد: هر چند که طی چند سال اخیر بحث جذب دانشجویان خارجی در کردستان مطرح شده است ولی تاکنون این مهم جنبه عملیاتی پیدا نکرده است و مسئولان دانشگاه باید زیرساخت های اساسی را برای این مهم فراهم کنند.

رئیس مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه های استان گفت: در حال حاضر کشورهای مختلف اروپایی سرمایه گذاری های وسیعی را در حوزه آموزش عالی در شمال عراق انجام داده اند و ما نیز به عنوان همسایه نزدیک و همچنین وجود جنبه های مشترک باید در این عرصه با جدیت بیشتری ورود پیدا کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از عدم اجرایی شدن مصوبه تدریس زبان کردی در دانشگاه کردستان انتقاد کرد و افزود: علیرغم وجود مصوبه دولت و مطرح شدن این مسئله در استان ولی چند سالی است که این موضوع فراموش شده است و انتظار ما تلاش مسئولان دانشگاه برای عملیاتی کردن این مهم است.

مرادی تدریس زبان و ادبیات کردی در محیط دانشگاه ها به ویژه دانشگاه کردستان و در یک چهارچوب رسمی را یک نیاز اصلی عنوان کرد و یادآور شد: مشکلی در راستای اجرایی کردن این مصوبه وجود ندارد و باید زمینه را برای عملیاتی کردن این مهم در آینده ای نزدیک فراهم کرد.

وی به وضعیت خوابگاه های دانشجویی اشاره کرد و اظهار داشت: توجه به خوابگاه های دانشجویی و اعمال مدیریت و نظارت صحیح بر آنها یک نیاز ضروری است و باید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در این بخش جدیت بیشتری داشته باشند.

رئیس مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: زمانی که مدیریت مناسبی بر خوابگاه ها اعمال نشود مشکلات و معضلات فرهنگی دامن گیر جامعه می شود.

در این نشست که با حضور حامد قادرمرزی نماینده قروه و دهگلان و سید محمد بیاتیان نماینده بیجار در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، در ابتدا رئیس دانشگاه کردستان گزارش کاملی از وضعیت این مرکز آموزش عالی را ارائه کرد.