دکتر سید‌حسین نقوی‌ حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این اجلاس مهر باطلی بر نقشه‌ های آمریکا و صهیونیست‌ها در منزوی کردن ایران و مهر تاییدی بر دیپلماسی فعال ایران است.

وی بیان داشت: آمریکا و رژیم صهیونیستی در سالهای گذشته تلاش کردند تا جمهوری اسلامی ایران را به عنوان کشور منزوی به جهان معرفی کنند ولی حضور فعال کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در این اجلاس باعث سرافکندگی آنان شده است.

ساختار و منشور جنبش عدم تعهد باید اصلاح شود

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامیاضافه کرد: از آنجایی که منشور جنبش عدم تعهد بر اساس مناسبات نظام دوقطبی دوران جنگ سرد تدوین شده و با توجه به اینکه در نظام جهانی تغییرات گسترده‌ای رخ داده است، اهداف و ساختار و منشور جنبش باید اصلاح شود تا با وضع موجود جهانی انطباق یابد.

وی اظهار داشت: جنبش عدم تعهد به دلیل تعداد عضو و گستردگی اعضا در پنج قاره جهان، بعد از سازمان ملل متحد مهمترین مجمع بین المللی محسوب می ‌شود ولی اهداف جنبش عدم تعهد با توجه به چارچوب کاری دوران گذشته و شرایط دوران جنگ سرد تنظیم شده که با توجه به فروپاشی یکی از دو قطب، شرایط سیاست بین المللی تغییر کرده و نظم جهانی دگرگون شده است.

نقوی حسینی ادامه داد: متأسفانه جنبش عدم تعهد تابه‌ حال موفق نشده اهداف و چارچوب کاری خود را با توجه به شرایط جدید بازسازی و اصلاحات لازم را در ساختار خود انجام دهد.

ایجاد دبیرخانه دائمی نیاز ضروری برای گسترش فعالیت و اثرگذاری جنبش عدم تعهد است

وی اضافه کرد: یکی از تغییرات ضروری برای گسترش فعالیت و اثرگذاری جنبش عدم تعهد ایجاد دبیرخانه دائمی است که با توجه به تبدیل جنبش عدم تعهد به یک مجمع بین المللی نیاز به این دبیرخانه احساس می ‌شود.

نماینده مردم شهرستانهای ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد:باید در منشور جنبش عدم تعهد تغییرات جدی انجام شود برای اینکه مسائل جدید در عرصه بین الملل ظهور پیداکرده که لازم است جنبش نسبت به آنها مواضع محکم اتخاذ و اقدامات جدی انجام دهد.

وی ریاست سه‌ ساله ایران بر جنبش غیر‌متعدها را مهم توصیف کرد و ادامه داد: از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران از مستقل ‌ترین کشور‌های جهان است، تا شش سال دیگر می‌ تواند بر سیاست‌های مستقلانه این جنبش تأثیر بسزایی داشته باشد.

نقش برجسته ایران در اصلاح ساختار و اتخاذ رویکرد مستقلانه ‌تر در قبال تحولات جهانی

نقوی حسینی بر رویکرد مستقلانه جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس فعلی جنبش عدم تعهد نیز تأکید کرد و یادآور شد: ریاست ایران بر جنبش می ‌تواند در اصلاح ساختار، تعیین اهداف منطبق با سیاست فعلی جهان و اتخاذ رویکرد مستقلانه ‌تر در قبال تحولات جهانی، نقش برجسته ‌ای ایفا کند.

وی افزود: برگزاری اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران، توطئه ایران هراسی استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و اسرائیل را خنثی کرده و برگزاری این اجلاس در جمهوری اسلامی ایران، نشان دهنده جایگاه ویژه کشورمان در عرصه دیپلماسی بین المللی است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم تصریح کرد: دشمنان جمهوری اسلامی به سرکردگی آمریکا و لابی های صهیونیستی، در سالهای مختلف تلاش کرده اند با پیشبرد پروژه ایران هراسی، جمهوری اسلامی را کشوری منزوی ترسیم کنند و جایگاه ایران را در عرصه بین المللی، جایگاهی در سطح پایین جلوه بدهند.

ایران می تواند اقتدار خود را در نظام دیپلماسی بین المللی به جهان نشان دهد

وی ادامه داد: اولین دستاورد این اجلاس برای جمهوری اسلامی ایران این است که می تواند اقتدار خود را در نظام دیپلماسی بین المللی به جهان نشان دهد؛ حضور کشورهای مختلف در ایران، بستر مذاکره در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برای ایران فراهم می کند و ارتباطات دیپلماتیک جمهوری اسلامی را توسعه می دهد و فرصت مناسبی برای مقابله با تحریم دشمنان است.

نقوی حسینی گفت: جمهوری اسلامی ایران می تواند ارتباطات اقتصادی خود را با کشورهایی غیر از کشورهای مستبد غربی توسعه دهد تا آن کشورهای استعمارگر نتوانند از ابزار و تحریمهای اقتصادی علیه ایران استفاده کنند.

جنبش باید در زمینه حق بهره برداری از انرژی صلح آمیز هسته‌ای از حقوق اعضا به صورت قاطع حمایت کند

وی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به دستیابی ایران به انرژی صلح آمیز هسته ای و واکنش خصمانه دشمنان، افزود: حق بهره برداری از انرژی صلح آمیز هسته ‌ای برای تمام کشورها محفوظ است و جنبش عدم تعهد باید در این زمینه از حقوق اعضای خود به صورت قاطع حمایت کند و اجازه ندهد که قدرتهای سلطه گر حق استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ‌ای را در انحصار خود بگیرند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: جنبش عدم تعهد می تواند واقعیتهای کشور ایران را برخلاف آنچه استکبار جهانی برای افکار عمومی تبلیغ می کند، به گوش جهانیان برساند.

یخ روابط ایران و مصر با حضور "مرسی" در اجلاس عدم تعهد شکست

وی در بخش دیگری از این گفتگو با تأکید بر اینکه شرکت "مرسی" رئیس جمهور مصر در اجلاس عدم تعهد، خط بطلانی بر تلاشهای رژیم صهیونیستی برای عدم حضور مصزیها در این اجلاس بود، افزود: یخ روابط این دو کشور با شرکت رئیس جمهور مصر در اجلاس عدم تعهد، باز شد.

نقوی حسینی ادامه داد: مصر برای جهان اسلام و جمهوری اسلامی ایران کشور مهمی است و به همین دلیل صهیونیست‌ها تلاش کردند تا مانع حضور مرسی در تهران و آغاز رایزنی دو کشور شوند که موفق نشدند.

وی تصریح کرد: صهیونیست‌ها از آغاز جنبش بیداری اسلامی در مصر نگران بودند که پیروزی انقلاب مردم این کشور، قاهره را به تهران نزدیک کند و به همین دلیل تمام تلاش خود را کردند تا مصر جدید، ارتباطی با ایران برقرار نکند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه "شرکت مرسی در اجلاس جنبش عدم تعهد، خط بطلانی بر تلاش‌های رژیم صهیونیستی است"، ادامه داد: صهیونیست‌ها باید واقعیت تحولات منطقه را قبول کنند.

اجلاس جنبش عدم تعهد باید گام مهمی در حل مسئله سوریه و بحرین باشد



وی بیان داشت: برگزاری اجلاس جنبش عدم تعهد در کشورمان فرصت بسیار خوبی است تا مسائل کشورهای منطقه مورد بررسی قرار بگیرد و کشورهای عضو می توانند بدون دخالت خارجی، مسائل و مشکلات خود از جمله مناقشات سوریه را حل کنند.

نقوی حسینی افزود: نمونه بارز بی عدالتی و نقض حقوق بشر در کشورهای سوریه و بحرین بروز یافته و این اجلاس به عنوان یکی از فراگیرترین مجامع بین المللی دارای اهمیت زیادی در زمینه رفع این بی عدالتیها و ظلمهاست.

وی تأکید کرد: در کشور سوریه مردم خواهان اصلاحات بودند اما به سبب دخالت بیگانگان، این موج اصلاح طلبی تبدیل به جریانی شد که قربانیان زیادی داشت و مداخلات خارجی بحران سوریه را شدت بخشید؛ کار نیز به جایی رسید که برخی از کشورهای منطقه اجازه دخالت در امور داخلی این کشور را به خود دادند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بهترین فرصت در اجلاس جنبش عدم تعهد به وجود آمده تا برای بررسی مشکلات این کشورها و جستجوی راهکار مناسب حل مشکلات آنها بحث و بررسی شود.