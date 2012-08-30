به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی آل هاشم، صبح پنچشنبه در دهمین همایش فرماندهان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران که در مشهد برگزار شد اظهار کرد: از هنگام پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز توطئه های زیادی علیه نظام اسلامی بوده اما بیش از سه دهه نظام ایران پرچم حاکمیت قرآن و اسلام را به اهتزاز درآورده است.

وی با اشاره به توطئه های دشمنان بیان کرد: توطئه های خصمانه دشمن در مقابل ایران تا اسلام هست ادامه دارد و در این زمینه بازهم این نظام باید ایستادگی و استقامت کند تا به پیروزی دست یابد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: وظیفه ملت ایران اسلامی در قبال توطئه های دشمنان، ایستادگی، استقامت در راه خدا و صبر است.

وی سپس با اشاره به جنگ تحمیلی و فتنه 88 یادآورشد: دشمنان در جنگ تحمیلی به تهاجم خود ماهیت فرهنگی دادند و با توطئه های گسترده همچون فتنه 88 سعی در براندازی انقلاب اسلامی ایران داشتند.

وی بیان کرد: ایران اسلامی در طول سه دهه از انقلاب موجب علاقمندی، شوق و نشاط روز افزون در توده های مختلف و ملل اسلامی در سراسر جهان اسلام شده و به همین دلیل دشمنان این نظام توطئه ها و ترفندهای گوناگونی را برای از بین بردن جمهوری اسلامی از روز اول انقلاب شکل داده اند.

وی ادامه داد: ترورها، شهادت های ائمه جمعه، تحمیل جنگ، شهادت مظلومانه آیت الله بهشتی و بیش از 70 تن از یاران با وفای امام و به شهادت رساندن شهید رجایی و شهید باهنر از حوادثی است که در روزهای اول انقلاب توسط دشمنان به منظور براندازی نظام اسلامی صورت گرفته است.

صبر و مقاومت رمز پیروزی ایران اسلامی

حجت الاسلام آل هاشم با اشاره به جنگ تحمیلی افزود: آنچه که ایران اسلامی را در دوران دفاع مقدس پیروز کرد و سبب شد اسرا و آزادگان با عزت و با افتخار به کشور بازگردند صبر و مقاومت است.

وی با اشاره به اجلاس غیرمتعهدها تصریح کرد: برای برگزاری اجلاس سران غیرمتعهدها استکبار و اسرائیل غاصب سعی داشتند این اجلاس یا برگزار نشود و یا به صورتی کم رنگ برپا شود اما مقاومت، صبر، پایداری و ایستادگی و تدبیر مقام معظم رهبری توطئه آنان را خنثی کرد.

وی تاکید کرد: دشمنان با تهدیدات خود درصدد مقابله با این اجلاس بودند اما امروز با سربلندی و با حضور ولی امر مسلمین این اجلاس به شکلی با شکوه در حال برگزاری است.

برگزاری ششمین اجلاس غیرمتعهدها در ایران یک افتخار بزرگ است

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزاری ششمین اجلاس غیرمتعهدها در ایران را یک افتخار بزرگ دانست و افزود: شرکت کنندگان در اجلاس معتقدند این مراسم به شکل باشکوه و آبرومندانه برگزار شده و اعتبار اجلاس و اعضای غیرمتعهدها در ایران بالا رفته است.

وی با تاکید بر اینکه حضور مقام معظم رهبری و دیدارهایی که ایشان با سران کشورهای مختلف دارند در سایه صبر، شکیبایی و استقامت به دست آمده است، عنوان کرد: این اجلاس با حضور و سخنرانی مقام معظم رهبری و ولی امر مسلمین جهان در حال برگزار است.

تلاش مستکبران برای محرومیت نظام اسلامی از پشتوانه مردمی

وی به انتخابات نیز اشاره کرد و افزود: دشمنان در جریان انتخابات مجلس نهم درصدد بودند تا با ترفندهای گوناگون مانع حضور مردم درانتخابات شوند اما پس از حضور پرشور مردم در پای صندوق های رای مستکبران و معاندان همه قوای خود را متمرکز کرده تا نظام اسلامی را از پشتوانه مردمی محروم کنند.

حجت الاسلام آل هاشم تصریح کرد: در مقطع کنونی مستکبران، توطئه تحریم اقتصادی را با هدف به ستوه درآوردن ملت، تضعیف حمایت ها و پشتوانه مردمی جمهوری اسلامی ایران دنبال می کنند.

وی با تاکید بر اینکه فشار اقتصادی بر علیه ایران بسیار زیاد است، گفت: دشمنان از تهاجم فرهنگی و جنگ نتیجه نگرفته اند و با روی آوردن به تحریم ها می خواهند ایران اسلامی را تحت فشار بگذارند.

وظایف ایران اسلامی در برابر تحریم ها

وی با اشاره به وظایف نظام اسلامی در برابر تحریم ها تصریح کرد: تبعیت و پیروی محض از فرمایشات رهبری کشتی نجات انقلاب اسلامی ایران است.

وی گفت: وحدت، انسجام و همدلی در مقابل دشمنان از دیگر مولفه ها و وظایف نظام اسلامی در برابر تحریم ها است چرا که وحدت مورد تاکید امام خمینی و رهبری بوده وتمامی پیروزی های این نظام مرهون وحدت است.

وی خنثی سازی توطئه دشمنان را دیگر وظیفه در قبال نظام اسلامی دانست و افزود: امروز دشمنان تحریم ها را به منظور تضعیف نظام دنبال می کنند و در این راستا همه ما به ویژه فرماندهان ارتش باید تلاش کنند تا در یگان های خود در کنار وظیفه نظامی گری ترویج فرهنگ مقاومت و پرهیز از تجمل گرایی را در راستای خنثی سازی توطئه های دشمنان انجام دهند.

بیداری اسلامی چشم انداز روشنی را برای ملت های مسلمان ترسیم می کند

وی در خصوص بیداری اسلامی بیان کرد: تحولات بزرگی در منطق خاورمیانه روی داده که نتایج آن می تواند یک نظم طولانی را در منطقه خاورمیانه ایجاد کند.

وی ادامه داد: بیداری اسلامی نه تنها بر روی ماهیت انقلاب اسلامی و حکومت مردم سالاری ایران تاثیر می گذارد بلکه فرصت های راهبردی فراوانی را در پیش روی ایران قرار داده و چشم انداز روشنی را برای ملت های مسلمان منطقه ترسیم می کند.

وی افزود: امروز در مقطع حساسی قرار داریم و نقش ایران در جهان اسلام، منطقه خاورمیانه و نظام بین الملل بسیار تاثیرگذار است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: فرماندهان ارتش به ویژه ممتازین باید در کنار وظیفه نظامی به امور فرهنگی و اجتماعی بیشتر توجه کنند چرا که امروز دشمنان نظام اسلامی تلاش می کنند در بعد اجتماعی مشکلات بسیاری همچون بی حجابی را ترویج کنند.

ترویج بی حجابی با اهداف سیاسی

وی ادامه داد: بی حجابی که امروزدر جامعه بوجود آمده با اهداف سیاسی و به منظور از بین بردن عفت عمومی است و لذا نباید به سادگی از کنار این موضوع گذشت.

وی تاکید کرد: دشمن امروز با استفاده از ماهواره فرهنگ غنی جوانان را هدف گرفته و با ترویج بی بند و باری جوانان را در معرض تهدید و آسیب قرار داده است.