به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه مسکن استان اضافه کرد: با برنامه ریزیهای انجام شده در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و با هماهنگی دستگاه های مربوطه 60 درصد خانه های روستایی مقاوم سازی شده اند.

وی تصریح کرد: 40 درصد باقی مانده نیز در برنامه مقاوم سازی قرار گرفته است تا با پرداخت تسهیلات بانکی این واحدهای مسکونی نیز مقاوم سازی شده و خانه های روستایی از امنیت لازم در برابر حوادث غیر طبیعی برخوردار باشند.

صابری خدمت به مردم مناطق محروم و روستایی را وظیفه مسئولان دانست و افزود: باید تلاش کرد که خدمات مطلوبی به روستاییان ارائه شود تا هم بتوان اسباب زندگی این شهروندان را فراهم کرد و هم از مهاجرتهای بی رویه روستاییان جلوگیری شود.

استاندار اردبیل با اشاره به پروژه های افتتاح شده در مناطق روستایی استان در هفته دولت اضافه کرد: 192 پروژه روستایی در هفته دولت در مناطق روستایی سطح استان اعم از پروژه های دولتی و بخش خصوصی افتتاح شد اما همچنان تعداد پروژه های روستایی کمتر از پروژه های افتتاح شده در مناطق شهری است.

وی سیاست کلان نظام و دولت را خدمت بیشتر به مناطق محروم و روستایی برشمرد و ادامه داد: خدمت به مردم مناطق محروم از افتخارات دولت نهم و دهم است و این روند تا پایان دولت دهم نیز ادامه خواهد داشت تا مردم مزه خدمت بیشتر را بچشند.

