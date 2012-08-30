حضور روحانیون در شهرستانهای زلزله زده پررنگ بود

حبیب طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اتفاق تلخ زلزله در جریان فصل تبلیغی روحانیون در منطقه رخ داد و خوشبختانه این حضور پررنگ باعث شد تا عموم مردم در خصوص کفن و دفن درگذشتگان این حادثه با مشکلات شرعی مواجه نشوند.

وی افزود: از ساعات اولیه وقوع این حادثه علی رغم آنکه روسای ادارت اهر هریس و ورزقان خود دچار خسارت در جریان زلزله شده بودند اما با حضور در جلسات ستاد بحران شهرستانی شرح وظایف را استحصال و وارد عمل شده بودند.

طاهری ادامه داد: مدیرت استان نیز با همراهی معاون فرهنگی و مسئول اعزام روحانیون بلافاصله در محل حادثه حاضر شده و از نزدیک نیازسنجی هایذ لازم را صورت دادند که نتیجه آن اعزام مبلغین دینی به همراه وسایل کفن و دفن در نقاط زلزله زده بود.

وی اظهار داشت: اداره کل تبلیغات اسلامی استان در ادامه فعالیت های خود با تشکیل اکیپ های مختلف از روحانیون بومی منطقه و روحانیون اعزامی از مرکز استان ، جهت تسکین آلام حادثه دیدگان تیم های مختلف را اعزام کرد و در این زمینه از همکاری های دفتر تبلیغات قم و دیگر مبادی اعزامی بهره برد.

مسئول اداره تبلیغ استان افزود: در این اثنا ستادهایی در هر سه شهرستان زلزله زده تشکیل یافت تا کار اسکان موقت روحانیون اعزامی در منطقه صورت گیرد و این روحانیون تا مراسم چهلم درگذشتگان این حادثه غمبار در منطقه حضور داشته باشند.

وی در پایان گفت: این اداره کل آمادگی لازم برای اعزام کلیه روحانیون و طلاب عزیز به مناطق زلزله زده را دارد و داوطلبان می توانند با مراجعه به این اداره کل هماهنگی های لازم را انجام دهند.