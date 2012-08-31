سعید فرجپوری آهنگساز این آلبوم موسیقی که چندی پیش قطعاتی از این آلبوم را با آواز عقیلی در شیراز همراه با گروه دستان روی صحنه برد، با اعلام این خبر در توضیح کم و کیف انتشار این آلبوم به خبرنگار مهر، گفت: این مجموعه موسیقایی با عنوان "می‌خانه خاموش" در پرده‌های ماهور و اصفهان ساخته شده و قرار است با نوازندگی گروه دستان و آواز سالار عقیلی وارد بازار نشر موسیقی شود.

وی در ادامه افزود: هم اکنون مشغول ضبط این اثر موسیقایی در استودیو دیلمان هستم و قرار است توسط انتشارات ققنوس منتشر شود.

این آهنگساز همچنین متذکر شد: قرار است این آلبوم بعد از اجرای کنسرت در تهران در تایرخ 16 و 18 شهریور ماه در برج میلاد به صورت صوتی و تصویری در قالب دی وی دی منتشر شود.

فرجپوری درباره زمان انتشار این آلبوم گفت: طبق برنامه‌ریزی انجام شده پس از طی مراحل صدور مجوز آبان ماه این آلبوم به‌صورت صوتی و تصویری منتشر خواهد شد.