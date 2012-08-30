به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل آبفای استان البرز گفت: در طی سه سال گذشته آبفای البرز موفق به 570 کیلومتر لوله گذاری فاضلاب در استان البرز شده ایم که این رقم بیش از دو برابر 14 سال گذشته است.



حسین نوری اظهار داشت: بنابراین گزارش میانگین لوله گذاری 17 کیلومتر بوده است که دلیل اصلی آن رامی توان رقم 60 هزار تومانی هر متر ترمیم و روکش آسفالت ذکر کرد که این رقم که به شهرداری پرداخت می شد با محاسبه ارزش افزوده ، قیر و هزینه ها اکنون نزدیک به 300 هزار تومان محاسبه می شود.



مبلغ فوق الذکر اکنون به 17 هزار تومان کاهش یافته است و همین امر باعث رشد 5 برابری لوله گذاری در استان شده است و اکنون میانگین سالیانه پیشرفت این پروژه بالغ بر 85 کیلومتراست و پیش بینی می شودد در مدتی بسیار زودتراز موعد این پروژه کلان استان به پایان برسد.

آبفا البرز مکانیزه می شود

همزمان در 6 شهر استان البرز مکانیزه شدن آبفا در حال اجراست.

مدیرعامل شرکت آبفای استان البرز گفت: با توجه به نیازهای شهرنشینی مدرن مکانیزه شدن سیستم آبفا را در دستور کار قراردادیم و در این حوزه از استانهای پیشتاز هستیم.

حسین نوری ادامه داد: خطای انسانی باعث کاهش راندمان فعالیت سازمانهای فعال در مدیریت شهر می شود و از این رو با اجرای این طرح شاهد افزایش راندمان خواهیم بود.

وی یادآور شد: در شهرهای هشتگرد قدیم و جدید ، ماهدشت، کمالشهر، چهارباغ، اشتهارد و بخشی از کرج مکانیزاسیون در حال اجراست و می توانیم این اطمینان را به شهروندان بدهیم که در سالهای آینده سازمانی مدرن و با امکانات روز تحویلشان خواهیم داد.

ایجاد 6 تصفیه خانه درالبرز

احداث بزرگترین تصفیه خانه البرز 40 درصد جمعیت البرز را تحت پوشش قرار خواهد داد.



مدیرعامل آبفای البرز با ذکر مطلب فوق به احداث همزمان 5 تصفیه خانه دیگر در استان البرز اشاره و تاکید کرد: این 5 تصفیه خانه نیز مربوط به فاضلاب است و با به پایان رسیدن این پروژه ها بار سنگینی از دوش سیستم فرسوده فاضلاب شهر کرج برخواهد داشت.



وی توسعه سیستم فاضلاب شهری را زمینه ساز توسعه بهداشت عمومی و ارتقای سلامت شهروندان و پاکیزگی شهر عنوان کرد و از اهتمام جدی این شرکت برای تحقق این مهم خبر داد.



نوری تاکید کرد: احداث بزرگترین تصفیه خانه فاضلاب در استان البرز در حدود 40 درصد جمعیت استان را پوشش می دهد و تحقق این پروژه گام مهمی در توسعه شهری در حوزه آب و فاضلاب محسوب می شود.