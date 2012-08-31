ابوالقاسم اسماعیلپور نویسنده و اسطورهشناس در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: «اساطیر جهان» کتابی است که توسط ویلیام داتی نوشته شده و در سال 2005 در انگلستان به چاپ رسیده است. این کتاب با حجم 500 صفحه به صورت مصور، اطلاعات کاملی را درباره اسطورههای ملل شرق و غرب عالم ارائه میکند.
وی افزود: این کتاب تعریف جدید مردمشناسی اسطورهها را به مخاطب هدیه میکند و حسن آن این است که هر فصلش درباره یک کشور یا خطه است. مثلا جداگانه درباره اساطیر سرخپوستان صحبت میشود و یا درباره جزئیات اسطورههای مختلف در کشورهای آفریقایی مطالبی ارائه میکند. تفاوت آن هم به دیگر کتابهایی که در این زمینه منتشر شدهاند، این است که اسطورهها را از دیدگاه مردمشناسی بررسی کرده است.
نویسنده کتاب «ادبیات مانوی» ادامه داد: محققان دیگر، بیشتر جنبههای داستانی و روایی اسطورههای جهان را بررسی کردهاند ولی ویلیام داتی در کتابش، اسطورهشناسی را با کمک مردمشناسی واکاوی کرده است. به عنوان مثال در کتابش این مطلب را تحلیل میکند که چرا خدا و اسطورههای مردم ایران باستان تا این حد مقدساند که در آسمانها هستند ولی خدایان یونانی در زمیناند و انسانیاند.
اسماعیلپور گفت: این کتاب در حال حاضر مجوز چاپ را کسب کرده و برای انتشار توسط نشر اسطوره آماده میشود. قرار است این کتاب تا پاییز امسال به چاپ برسد.
این کتاب مکمل «دانشنامه اساطیر جهان» است و با این کتاب بحث شناسایی اساطیر تکمیل میشود.
این مترجم با اشاره به اینکه این کتاب منتشر شده در سال 2005 است، بیان کرد: کتاب اساطیر جهان یک تحلیل مردم شناختی از همه اسطورههای جهان دارد و دربرگیرنده اساطیری از تمدنهای مختلف اعم از ایران، یونان، مصر، هند و اروپا است.
وی ادامه داد: در این کتاب با بهرهگیری از رویکردی مردمشناسانه، به شرح و تحلیل اساطیر ملل پرداخته میشود و به همین دلیل، کتابی با اهمیت است.
اسماعیلپور با اشاره به اینکه این کتاب یک سر ویراستار به نام ویلیام داتی دارد، گفت: این اثر به زبان انگلیسی توسط جمعی از اسطورهشناسان مطرح فرهنگها و سرزمینهای مختلف تألیف شده که تقریبا به 30 مولف میرسد.
