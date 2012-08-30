6 هزار واحد مسکونی مهر خراسان جنوبی واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم اولیائی در شورای مسکن خراسان جنوبی سهمیه مسکن استان را 28 هزار و 500 واحد مسکونی اعلام کرد و افزود: از این تعداد 20 هزار واحد در شهرهای بالای 25 هزار نفر و هشت هزار و 500 واحد در شهرهای زیر 25 هزار نفر استان است.

وی از پرداخت 356 میلیارد و 894 میلیون تومان تسهیلات برای واحد های مسکن مهر استان خبر داد و بیان داشت: تا کنون دو هزار و 51 واحد مسکونی مهر استان به متقاضیان تحویل شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون شش هزار و 327 واحد مسکونی مهر استان آماده تحویل به متقاضیان است، تصریح کرد: بیش از 190 میلیارد تومان برای ساخت این واحدها در استان هزینه شده است.

وی گفت: از واحدهای آماده تحویل چهار هزار واحد در شهرهای بیرجند و قاین و دو هزار و 300 واحد در سایر شهرهای استان است.

معاون عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: همچنین 27 واحد مسکونی نیز در بافت های فرسوده شهری طی هفته آینده تحویل متقاضیان خواهد شد.

اولیائی با بیان اینکه تمامی خدمات زیر بنایی شامل آب، برق، گاز، تلفن و فاضلاب در واحد های قابل افتتاح تامین شده است، بیان کرد: در هفته آینده با حضور وزیر راه و شهرسازی واحد های آماده به متقاضیان واگذار خواهد شد.