۱۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۵۶

در گفتگو با مهر اعلام شد:

تصویب اساسنامه شبکه پارکهای فناوری کشورهای اسلامی

رئیس پارک علم و فناوری گیلان از تصویب اساسنامه شبکه پارکهای علم و فناوری کشورهای اسلامی خبر داد و گفت: کشورهای غیر اسلامی تنها به عنوان ناظر می توانند به عضویت این شبکه درآیند.

دکتر مجید متقی طلب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نشست پارکهای علم وفناوری کشورهای اسلامی افزود: در این نشست که با حضور نمایندگان پارکهای فناوری داخلی و خارجی و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، علاوه بر برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان "نقش پارکهای علم و فناوری در توسعه دانش بنیان" در خصوص اساسنامه شبکه پارکهای علم و فناوری کشورهای اسلامی بحث و گفتگو شد.

رئیس پارک علم و فناوی گیلان در این باره توضیح داد: پس از ایجاد دبیرخانه شبکه پارکهای علم و فناوری کشورهای اسلامی در پارک گیلان ناگزیر بودیم چگونگی ایجاد و عملکرد مربوط به این شبکه را در قالب اساسنامه ای تعریف کنیم که در این راستا اساسنامه این شبکه را قبلا تدوین و به اعضای شبکه ارسال کردیم.

وی با بیان اینکه یکی از موضوعات مطرح شده در این نشست بررسی اساسنامه شبکه پارکهای علم و فناوری کشورهای اسلامی بود، ادامه داد: این اساسنامه پس از بررسی، تصویب و پارک علم و فناوری گیلان به عنوان دبیر خانه دایمی پارکهای علم و فناوری جهان اسلامی معرفی شد.
 
متقی طلب با اشاره به جزئیات این اساسنامه خاطرنشان کرد: در این اساسنامه علاوه بر این چگونگی ساختار تشکیلاتی، موضوعات مالی، حق عضویت، چگونگی عضوگیری و سایر مسایل در این اساسنامه آورده شده است و با تصویب آن بیانیه ای صادر و در آن بر اهمیت ایجاد این شبکه و ضرورت به تبادل علم و فناوری میان کشورهای اسلامی تاکید شد.
 
وی راه اندازی فن بازارهای کشورهای اسلامی، ایجاد صندوق سرمایه گذاری خطر پذیر، امکان فعالیت میان شرکتهای فناور کشورهای اسلامی و امکان استقرار متقابل آنها در پارکهای فناور را از دیگر موضوعات مطرح شده در این بیانیه ذکر کرد.
 
نحوه عضو گیری شبکه پارکهای فناوری
رئیس پارک علم و فناوری گیلان شرط عضوگیری در شبکه پارکهای علم و فناوری کشورهای اسلامی را "اسلامی بودن" این کشورها دانست و اضافه کرد: کشورهای غیر اسلامی به عنوان ناظر می توانند به عضویت این شبکه درآیند.
 
وی به بیان نحوه عضوگیری در این شبکه پرداخت و اظهار داشت: بر اساس ضوابط شروع عضوگیری باید با حضور 5 کشور باشد که در فاز اول 9 کشور اسلامی عضو این شبکه شدند که شامل کشورهای مالزی، سنگال، پاکستان، تونس، نیجریه، تانزانیا، سوریه، ترکیه، اندونزی می شود.
