

حبیب الله کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آموزش های فنی و حرفه ای با هدف ارتقاء دانش افراد و ایجاد مهارت های لازم و به فعلیت رساندن استعداد های نهفته در جوانان اجرا می شود.

وی افزود: آموزش‌های مهارتی مهارت آموختگان را برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار در مشاغل گوناگون تا سطوح مشخص آماده کرده و توانایی آنان را برای انجام کار و فعالیت در حرف مختلف افزایش می دهد.

وی عنوان کرد: مهارت آموختگان در 916 دوره شامل 745 دوره در بخش خدماتی، 162 دوره در بخش صنعت و 9 دوره در بخش کشاورزی شرکت داشته اند که به طور مجموع یک میلیون 181 هزار نفر – ساعت آموزش مهارت ارائه شده است.

وی ادامه داد: این آموزش‌ها توسط 211 آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد و 288 مربی به مهارت آموزان ارائه شده است ضمن اینکه آموزش 44 نفر از مدیران، برگزاری دوره های تخصصی و عمومی برای 150 نفر از مربیان، انجام 405 بازرسی از آموزشگاه های آزاد کل استان در سال جاری را از جمله عملکرد این اداره کل در بخش آموزشگاه های آزاد محسوب می‌شود.