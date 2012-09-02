استقبال کم برای هیأت علمی شدن در دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر حسن مروتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در فراخوان جذب سال گذشته دانشگاه شهید چمران اهواز 900 نفر تقاضای خود را برای عضویت در هیات علمی دانشگاه اعلام کردند که پس بررسی لازم 800 نفر از آنان به دلیل ناقص بودن پرونده، دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد، بورسیه بودن و دلایل دیگر از پروسه جذب حذف شدند و تنها 100 نفر برای طی پروسه جذب باقی مانند.

رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز افزود: این درحالی است که رشته هایی که ما برای جذب هیات علمی تقاضا کرده بودیم 132 رشته بود که در هر کدام حداقل به دو نفر نیاز داریم.

وی تاکید کرد: استقبال از دانشگاه شهید چمران اهواز برای عضویت هیات علمی در حدی که ما انتظار داشتیم نبوده و این مساله می طلبد تا شرایط ویژه ای برای افرادی که قصد دارند در مناطقی مانند جنوب فعالیت کنند ایجاد شود.

مروتی یاداورشد: اختلاف حقوق در این دانشگاه‌ها باید نسبت به دانشگاه مرکز اختلاف قابل توجه ای داشته باشد تا انگیزه افراد را برای حضور در این دانشگاه‌ها افزایش دهد.

وی ادامه داد: همچنین باید بستر مناسب برای کار پژوهشی اساتید مهیا شود تا درخواست عمومی برای عضویت در این دانشگاهها افزایش یابد.

مروتی تصریح کرد: در شرایط ایده آل دانشگاه شهید چمران باید 800 عضو هیات علمی داشته باشد که اکنون حدود 550 عضو هیات علمی در این دانشگاه مشغول فعالیت هستند.

رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: دانشگاه هیچ محدودیتی برای جذب هیات علمی ندارد ولی چون دانشگاه شهید چمران دانشگاه جامع و مادر است نمی خواهد از کیفیت کاست بنابراین در جذب هیات علمی سخت گیرانه عمل می کند، ما معتقدیم باید با افزایش امکانات اساتید را برای جذب ترغیب کنیم نه با کاهش کیفیت.