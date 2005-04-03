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۱۴ فروردین ۱۳۸۴، ۱۵:۵۹

پنج شنبه هفته جاري

شهردار با ساكنان منطقه 16 تهران ملاقات مي كند

شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران ، روز پنج شنبه18/1/84 ضمن حضور در منطقه 16شهرداري تهران از نزديك با شهروندان ساكن در اين منطقه ديدار مي كنند و پاسخگوي مشكلات آنها خواهند بود .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران ، شهروندان ساكن منطقه 16 تهران مي توانند براي طرح مشكلات خود و ملاقات با شهردار تهران روزهاي دوشنبه و سه شنبه مورخ پانزدهم و شانزدهم فروردين ماه به مركز ارتباطات مردمي شهرداري تهران واقع در ضلع جنوبي پارك شهر ـ خيابان بهشت ـ  جنب درب ورودي ـ دفتر مركز ارتباطات مردمي  مراجعه و يا با شماره تلفن هاي 5635545 و 5638842 تماس حاصل نمايند.

بنا براين گزارش ملاقات عمومي شهردار تهران در روز پنجشنبه هفته جاري لزوما مختص ساكنان منطقه 16 خواهد بود و تنها شهرونداني مي توانند در اين برنامه حضور پيدا كنند كه طي روزهاي اعلام شده از طريق مركز ارتباطات مردمي ثبت نام كرده باشند .
شايان ذكر است ثبت نام براي ملاقات مردمي صرفا از طريق مراجعه به مركز ارتباطات مردمي و يا تماس تلفني با شماره تلفن هاي فوق الذكر مقدور مي باشد.

کد مطلب 168493

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