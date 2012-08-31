مخابرات نهاوند در سرویس دهی به واحدهای مسکن مهر رتبه اول استان را کسب کرد

منوچهر افصحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر در شهرستان نهاوند برای 9 مرکز و منطقه امکان استفاده از اینترنت فراهم شده و بیش از دو هزار مشترک تلفن ثابت از شبکه ADSL اینترنت استفاده می کنند .

وی افزود: امکان استفاده ازشبکه اینترنت بنا بر تقاضا و درخواست های مردم اولویت بندی می شود و در آینده برای چهار مرکز دیگر شامل روستاهای رزینی، شهرک، شعبان و طائمه امکان دسترسی به شبکه جهانی اینترنت فراهم خواهد شد.

وی افزود: در برنامه مدون و مشخص تا پایان سال جاری بیش از 80 روستای نهاوند زیر پوشش استفاده از شبکه جهانی اینترنت قرار می گیرند که اولویت بندی این روستاها بر اساس آمار متقاضیان استفاده از اینترنت انجام خواهد شد.

افصحی با اشاره به اینکه باسازی مناطق فرسوده نهاوند در اولویت قرار دارد و واحدهای مسکونی آن بیشتر به صورت مجتمع و آپارتمانی احداث می شود، گفت: شرکت مخابرات در حال افزایش ظرفیت و توان فنی خود برای سرویس دهی به همه متقاضیان استفاده از تلفن ثابت است.

وی گفت: در حال حاضر در شهرستان نهاوند بیش از 48 هزار مشترک از تلفن ثابت استفاده می کنند و واگذاری امتیاز تلفن ثابت در شهر نهاوند 48 ساعته انجام میشود.

افصحی همچنین از بهره برداری چهار پروژه مخابراتی در هفته دولت در نهاوند خبر داد و گفت: چهار طرح مخابراتی در شهرستان نهاوند با اعتبار414 میلیون تومان از محل اعتبارات داخلی شرکت مخابرات نهاوند به بهره برداری رسید.