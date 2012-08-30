ایران از تجریبات زیمبابوه در ریاست عدم تعهد استفاده می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، دکتر محمود احمدی نژاد بعد از ظهر امروز پنجشنبه در حاشیه شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد در دیدار با رابرت موگابه، رییس جمهور زیمبابوه با ابراز خشنودی از دیدار با وی سطح روابط این کشور را مطلوب توصیف کرد و گفت : ایران و زیمبابوه باید توافقات و تفاهم های صورت گرفته برای همکاری در عرصه های اقتصادی را هر چه بیشتر و سریعتر اجرایی کنند تا با گسترش روابط اقتصادی دو کشور روابط سیاسی دوجانبه نیز تعمیق شود.

دکتر احمدی نژاد شرکت رییس جمهور زیمبابوه در اجلاس سران جنبش عدم تعهد را فرصتی مناسب برای مذاکره مقامات دو کشور برای تسهیل و رفع موانع اجرای پروژه های مشترک این دو کشور دانست.



دکتر احمدی نژاد با اشاره به سابقه اداره جنبش عدم تعهد از سوی زیمبابوه اظهار داشت: زیمبابوه تجارب خوبی در اداره جنبش عدم تعهد دارد که لازم است ایران در دوره ریاست خود بر جنبش عدم تعهد از تجارب و مشورت های این کشور بهره گیرد ؛ چرا که اداره موفق و نیل به سوی تحقق اهداف جنبش عدم تعهد در گرو مشارکت همه اعضاء است.



رابرت موگابه، رییس جمهور زیمبابوه نیز در این دیدار با بیان اینکه جنبش عدم تعهد باید به یک سازمان فعال و اثرگذار در عرصه بین المللی تبدیل شود، تصریح کرد: لازم است جنبش عدم تعهد به یک سازمان موثر بین المللی که در همه تحولات جهانی نقشی سازنده داشته باشد تبدیل شود و امیدوارم ایران در دوره ریاست خود در این جنبش بتواند راهکارهایی برای تحقق این هدف طراحی و اجرا کند.



رییس جمهور زیمبابوه روابط کشورش با جمهوری اسلامی ایران را مطلوب توصیف و خاطر نشان کرد: اجرای موافقت نامه های منعقد شده بین دو کشور با موانعی روبروست که برخی از آنها ناشی از فشارهای نظام بین المللی بر ایران و زیمبابوه است چرا که آنان به ویژه ایران را یک قدرت در حال ظهور می دانند که ادامه روند پیشرفت این کشور به شدت منافع سردمداران نظام سلطه را تهدید می کند.