۱۰ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۳۸

همزمان با هفته دولت؛

23 طرح عمرانی در ابرکوه به بهره برداری رسید

ابرکوه - خبرگزاری مهر: همزمان با هفته دولت بهره برداری از 23 طرح عمرانی در ابرکوه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار ابرکوه بعد از ظهر پنجشنبه در دیدار با خبرنگاران اظهار داشت: در هفته دولت 23 طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر 43 میلیارد ریال بودجه به بهره برداری رسید.

اسماعیل برزگرزاده منبع تأمین اعتبار این طرح ها را اعتبارات مصوب سفر مقام معظم رهبری، مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور وهیات دولت به استان و منابع ملی و استانی ذکر کرد.

وی با بیان برخی از این طرح‌ها و با اشاره به بهره‌برداری از گاز در سه روستای اسدآباد علیا، اسدآباد سفلی و حسین آباد گفت: با اتمام گازرسانی به روستاهای شهرستان، دیگر هیچ نقطه ای از ابرکوه فاقد گاز نیست.

اشاره به ساخت و یا در در حال ساخت بودن راه‌های ارتباطی شهرستان، تامین آب شرب شهرابرکوه و روستاها، تلاش برای راه اندازی واحدهای تولید کاشی و سرامیک و تولید سیمان سفید برخی دیگر از صحبت‌های فرماندار ابرکوه بود.

