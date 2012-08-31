حلقه مفقوده ارتباط صنعت و دانشگاه در لرستان/ دغدغه تبدیل علم به ثروت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلاح ورزی بعد از ظهر پنج شنبه در نشست مشترک فعالان بخش خصوصی استان با رئیس بنیاد نخبگان لرستان ضمن ابراز خرسندی از افتتاح بنیاد ملی نخبگان در لرستان، تشکیل آن را فرصتی برای توسعه اقتصادی استان دانست.

وی اظهار داشت: در مدت کوتاهی که این بنیاد در استان افتتاح شده فعالیتهای خوبی در استان داشته است و ما افق روشن و امید بخشی برای فعالیتهای استانی این بنیاد متصور هستیم.

سلاح ورزی افزود: امروزه در دنیا سعادت و رفاه اقتصادی کشورها زمانی محقق می شود که مدلهای توسعه متناسب با کشورها اجرا شود که البته مدلهای اقتصادی توسعه ای مناسب مدلهایی است که مبتنی بر کارآفرینی توام با خلاقیت و نوآوری باشند.

وی همچنین با تاکید بر رسالت مهم بنیاد ملی نخبگان در کمک به رشد و پرورش خلاقیت و تفکر خلاق در کشور و استان، تصریح کرد: بررسیها نشان می دهد که فرآیند کمک به بروز خلاقیت از مقاطع پایه شروع و در میان مدت روشهای تفکر خلاق و بروز خلاقیت و رشد افراد خلاق در کشور محقق می شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خرم آباد بیان داشت: البته همواره آسیبها و آفتهایی این حرکت جدید را تهدید می کند.

به گفته سلاح ورزی یکی از این آفت ها لوث شدن عنوان نخبگی و اطلاق بی رویه آن به افراد و موضوع دیگر بی توجهی به فرآیند آموزش بروز خلاقیت در مقاطع آموزشی پایه است.

وی ضمن انتقاد از وجود حلقه مفقوده ارتباط بین صنعت و دانشگاه در استان لرستان گفت: در اتاق بازرگانی خرم آباد همواره دغدغه ارتباط موثر و فعال بین صنعت و دانشگاه و تبدیل علم به ثروت وجود داشته که امید است با ارتباط موثر بنیاد ملی نخبگان استان، مرکز رشد و پارک علم و فنآوری استان و اتاق بازرگانی این حلقه مفقوده تکمیل و زمینه برای بهبود وضعیت اقتصادی استان فراهم شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خرم آباد یادآور شد: اتاق بازرگانی خرم آباد از توسعه و تعمیق فعالیتهای بنیاد ملی نخبگان در استان لرستان حمایت و از همکاری نزدیک با این بنیاد استقبال می کند.