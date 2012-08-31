قهرمانی تیم شنای دانش آموزان پسر فارس در کشور/کسب مقام سوم در رشته کشتی فرنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفری اظهار داشت: در سی امین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان پسر کشور که به میزبانی یزد برگزار شد، تیم شنای دانش آموزان فارس، با کسب 13 مدال طلا، دو نقره و 9 مدال برنزبا اقتدار قهرمان این رشته از رقابت ها شدند، تیم های خراسان رضوی در جایگاه دوم قرار گرفت و تهران سوم شد.

وی ادامه داد: درآخرین روز مسابقات ژیمناستیک پسران و در ماده پرش خرک برای اولین بار دو مدال با ارزش توسط دانش آموزان فارس به نامهای محمدمهدی فرجی و محمدحسین علمی کسب شد.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان فارس اضافه کرد: درآخرین روز مسابقات کشتی فرنگی نیز در وزن 66 کیلوگرم علی معاونی توانست پس از شکست دادن تمام حریفان خود مدال طلا مسابقات را کسب کند.

جعفری افزود: همچنین در وزن 35 کیلوگرم این رقابت ها، رضا کوهستانی در کشتی رده بندی موفق به شکست حریف خود شد وبه مقام سوم دست یافت.

وی تصریح کرد: با کسب این مدالها، دانش آموزان کشتی گیر استان فارس درمجموع تیمی با کسب 49 امتیاز با دو طلا، یک نقره و یک برنزمقام سوم رقابت ها را کسب کردند.

معاون تربیت بدنی وسلامت آموزش و پرورش استان فارس بیان داشت: در مسابقات ورزشهای باستانی نیز در رشته سنگ حسین گلناری توانست مقام دوم این رقابتها را از آن خود کند.

سی امین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان پسر کشور از ششم تا هشتم شهریور ماه به میزبانی استانهای همدان و یزد برگزار شد که دانش آموزان استان فارس با کسب 47 مدال رنگارنگ به کار خود پایان دادند.