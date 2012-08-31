25 هزار دانشجو در دانشگاه پبام نور استان زنجان تحصیل می کنند

سیدمحمد موسوی در گفتگوبا خبرنگار مهر افزود: دانشگاه پیام نور یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی در حوزه آموزش عالی است و در این راستا شکل‌گیری دانشگاه پیام‌نور یک سنت حسنه است .

وی اظهار داشت:ارتباط گسترده دانشگاه پیام‌نور زنجان با 25 هزار خانوار زنجانی، ویژگی برجسته این دانشگاه را به عنوان دانشگاه برتر فرهنگی کشور مشخص می‌کند.

رئیس دانشگاه پیام نور استان زنجان،با اشاره به اینکه گستردگی در مناطق دور از دسترس و ارزان بودن هزینه تحصیل در این دانشگاه، شاخص اساسی دیگری از آن به‌شمار می‌رود افزود: دانشگاه پیام‌نور، آموزش عالی را به درون خانه‌های مردم برده و به همین جهت سرانه دانشجویی در این دانشگاه، یک‌دهم دانشگاه‌های دیگر است.

موسوی ، بر حضور در فضای مجازی را ویژگی بارز این دانشگاه دانست و گفت: مسئولان دانشگاه پیام‌نور بر این باورند که آموزش عالی نباید به فضای عینی محدود شود و فضای مجازی در جهان در فضای امروز نه تنها کمتر از فضای عینی نیست، بلکه بیشتر از آن نیز هست و از این جهت دانشگاه پیام‌نور از ظرفیت فضای مجازی برای گسترش تولید و انتشار دانش بهره لازم را می‌برد.

وی ، یاد آور شد: ارتباط از طریق ویدئوکنفرانس با تمامی استان‌ها، سیستم آن‌لاین برگزاری آزمون‌های پایان ترم و همچنین منابع غنی آموزشی، جزو شاخص‌های مهم دانشگاه پیام‌نور در سطح کشور است.

رییس دانشگاه پیام‌نور استان زنجان گفت: در طول دولت نهم و دهم رشد حوزه‌های فرهنگی و عمرانی دانشگاه پیام‌نور زنجان پرشتاب انجام شده و مجموعه اقدامات عمرانی دانشگاه پیام‌نور زنجان طی سه سال گذشته در قالب 60 پروژه معادل دو برابر فعالیت‌های انجام شده در 20 سال اخیر بوده و این مهم با درایت مسئولان و کارکنان دانشگاه، تعامل مثبت با مجموعه‌ نهادهای مردمی و دولتی و پشتوانه قابل تقدیر مسئولان ارشد استان صورت گرفته است.

