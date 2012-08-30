بیان نظرات مخالف توسط مرسی نشان دهنده سعه صدر بالای ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد لاریجانی شامگاه پنجشنبه در برنامه تلویزیونی دیروز، امروز، فردا با اشاره به اینکه برگزاری نشست سران عدم تعهد در تهران بسیار موفقیت آمیز بوده است گفت: نحوه مدیریت اجلاس نم ، بیانات رهبر معظم انقلاب و همت دولت عزیز در برگزاری کنفرانس سران عدم تعهد در تهران کار بسیار عظیمی است.

وی همچنین تاکید کرد: جنبش عدم تعهد در شرایط فعلی یک صدا است که به شدت به آن نیازمندیم چرا که بحث اعلام مواضع در ساختار جنبش عدم تعهد بسیار مهم است.

معاون اسبق وزارت امورخارجه با اشاره به اینکه 60 سال پیش در هنگام تشکیل جنبش عدم تعهد فضای خفقان آوری توسط دو امپراتوری شوروی و آمریکا درست شده بود گفت: جنبش عدم تعهد به دنبال این بود که فضایی فراهم کند تا کشورهایی که می خواهند از این دو قدرت تبعیت نکنند در آن فعالیت کنند.

وی افزود: متاسفانه غرب بعد از فروپاشی شوروی دیکتاتوری وحشتناکی را آغاز کرد و برای جهان گشایی حتی از نیروی نظامی آشکار هم جلوگیری نکردند.

لاریجانی تاکید کرد: متاسفانه این فضای خفقان بین‌المللی سنگین تر از فضای دو قطبی بود.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با اشاره به ریاست سه ساله ایران بر جنبش عدم تعهد گفت: رهبری سه ساله ایران بر جنبش عدم تعهد خشم غرب را درآورده است اما آنها باید بدانند صدای جنبش عدم تعهد از گذشته رساتر خواهد شد و ایران مقابل گرایش جهان گشایانه غرب می ایستد.

وی همچنین با اشاره به تفاوت اجلاس شانزدهم تهران با اجلاس های قبلی ادامه داد: ایران یک رئیس تشریفاتی برای جنبش عدم تعهد نیست و کشور ما در خصوص مسائل مهم جهانی موضع گیری های دقیقی دارد.

لاریجانی با بیان اینکه یکی از دقیق ترین مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره تحولات سوریه است گفت: امروز رهبری جنبش عدم تعهد به دست کشوری است که در بیان مقاصد دقیق خود از هیچ قدرتی ابا ندارد البته باید تاکید کرد جنبش عدم تعهد هم از ریاست ایران بهترین سود را خواهد برد.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در ادامه به بیان خاطره ای از اولین حضور جمهوری اسلامی ایران در اجلاس عدم تعهد در حراره اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در اجلاس حراره در مقام ریاست جمهوری سخنانی بیان کردند که امروز زمینه اجرای آن پیدا شده است.

وی در مقایسه سطح اجلاس شانزدهم عدم تعهد با مجالس قبلی به خصوص اجلاس حراره با بیان اینکه تشکیل اجلاس تهران از لحاظ میزان مشارکت سران در حد بسیار عالی بوده است گفت: مهمترین عناصر کلیدی در اجلاس حراره آیت الله خامنه ای ، راجیر گاندی ، رابرت موگابه و فیدل کاسترو بودند اما در اجلاس تهران سران برجسته اکثر کشورهای عضو حضور داشتند.

لاریجانی افزود: خاطرم هستم در اولین ملاقات رهبر با راجیر گاندی بنای دوستی گذاشته شد که بعدها هم ماندگار شد و حتی هنگامی که از نخست وزیری هند کنار گذاشته شد به همراه خانواده اش به تهران سفر کرد.

معاون وقت وزارت امورخارجه در ادامه با اشاره به نحوه تنظیم سخنرانی رهبر معظم انقلاب در اجلاس حراره گفت: بنده و تعدادی از دوستان به دلیل اعتمادی که رهبر معظم انقلاب داشتند مامور شدیم سخنان ایشان در اجلاس جنبش عدم تعهد در حراره زیمبابوه را با توجه به خطوط و سیاست های کلی مدنظر ایشان تدوین کنیم و بعد از تایید و ارائه نظرات اصلاحی خود ایشان برای حضرت امام خمینی (ره) جهت اصلاح و اعمال نظر نهایی ارسال کنیم. اما هنگامی که مشغول ویرایش این سخنرانی بودیم حاج احمد خمینی به ما پیغام داد که امام می خواهند هر چه سریعتر متن پیام را ببینند.

دیپلمات باسابقه کشورمان افزود: هنگامی که حضرت امام (ره) بعد از تورق سخنرانی آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت متن ویرایش شده را برای ما ارسال کردند مشاهده کردیم که ایشان متن را جز به جز خوانده اند و حتی برخی جمله ها را کم یا زیاد کردند و نشان می داد ایشان توجه بسیار ویژه ای به نحوه سخنرانی رئیس جمهور وقت داشتند.

وی ادامه داد: توجه ویژه حضرت امام به متن سخنرانی آیت الله خامنه ای و استقبال خوب ایشان از متن سخنرانی آیت لله خامنه ای نشان دهنده این بود که ایشان به رهبر معظم انقلاب توجه تشریفاتی نداشتند.

لاریجانی با اشاره به تبلیغات اخیر غربی ها در مورد ریاست ایران بر جنبش عدم تعهد گفت: غرب از این می ترسد که ایده های خوبی برای دنیایی آزاد از سوی ایرانیان مطرح شود.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با اشاره به لزوم اصلاح ساختار سازمان ملل گفت: سازمان ملل توسط غربی ها به یک افتضاح کشیده شده و آنها از این سازمان استفاده ابزاری می کنند و هنگامی که جایی روش های آن را دوست نداشته باشند این سازمان را تحقیر می کنند.

وی با اشاره به تلاش غربی ها برای منصرف کردن حضور سران در تهران و افشای تبادل پیامک توسط برخی کشورهای غربی گفت: غرب در این زمینه فراتر از پیامک عمل کرد و در یک فاصله چند ماهه عملیات وسیع دیپلماتیک از سوی وزرای خارجه و روسای جمهور کشورهای غربی انجام شد که مقامات نم در تهران شرکت نکنند اما غربی ها با ناکامی بزرگی روبرو شدند.

لاریجانی در ادامه با تاکید بر اینکه تشکیل اجلاس تهران پیروزی بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران بود گفت: هر کشوری که در اجلاس تهران شرکت نمی کرد به ضرر خود عمل می کرد و امتیازاتی را از دست می داد.

وی در خصوص سخنان مرسی رئیس جمهور مصر در اجلاس نم با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از بیان نظرات مخالف ابایی ندارد گفت: ما اعتقاد نداریم که باید نظرات دیگران را حذف کرد. در اجلاس امروز تهران اظهارات مخالفی از سوی محمد مرسی رئیس جمهور مصر و بان کی مون دبیرکل سازمان ملل مطرح شد اما ما مخالف اظهار نظر نیستیم و اعتقاد داریم کسی نباید نظر خود را به دیگران تحمیل کند.

لاریجانی با تاکید بر اینکه بیان نظرات مخالف از سوی محمد مرسی و بان کی مون در اجلاس تهران بزرگی و سعه صدر جمهوری اسلامی ایران را نشان می دهد گفت: اجلاس امروز تهران نشان دهنده عظمت و مقام بالای جمهوری اسلامی ایران بود.

وی با تاکید بر اینکه ممکن است در موضوع سوریه برخی سران مخالف موضع ایران باشند گفت: اما مخالفت آنها با مداخله خارجی بسیار قابل توجه است و همین امر امروز از سوی آقای بان کی مون هم مطرح شد.