به گزارش خبرنگار مهر، یسری ابوشادی، عضو شورای روابط خارجی مصر که شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران شرکت کرده بود در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی وی از اهمیت موضوع فلسطین در شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد، اظهار داشت: رژیم صهیونیستی کشوری و سرزمینی را اشغال کرده است که اصلا برای او نیست.

وی در ادامه ضمن تشکر از پیشنهاد مقام معظم رهبری مبنی بر برگزاری رفراندوم و تشکیل نظام مردمی در فلسطین گفت: من از طرح امروز امام خامنه ای در خصوص برگزاری رفراندوم در فلسطین شگفت زده شدم حقیقتا پیشنهاد سازنده ای بود ایشان خواسته همه ما را مطرح کردند.

عضو شورای امور خارجه مصر با انتقاد نسبت به سران عربی و اسلامی که چطور در گذشته به این پیشنهاد نرسیده بودند، افزود: دموکراسی واقعی در همه‌پرسی تعریف می شود. چرا رژیم صهیونیستی خاک فلسطین را اشغال کرده است و نمی گذارد همه‌پرسی در آنجا برگزار شود .

ابوشادی گفت: اگر پیشنهاد رهبر ایران عملی شود، ما در فلسطین به کشوری واحد دست خواهیم یافت. همچنین دیگر رژیم صهیونیستی نمی تواند سلاح هسته ای خود را داشته باشد.

وی ابراز امیدواری کرد: طرح امام خامنه ای برای همه پرسی در فلسطین محقق شود.

این فعال مصری در ادامه در پاسخ به اینکه نظر شما درباره ترور دانشمندان هسته ای ایران چیست؟ تصریح کرد: بنده پرونده ایران را دنبال می کنم و از فعالیت دانشمندان ایران باخبر هستم و معتقدم با این ترورها ضایعه بزرگی به ایران وارد شده است، اما با این حال ایران دانشمندان زیادی را دارد و آنها می توانند جای این دانشمندان شهید را پر کنند.

عضو شورای امور خارجه مصر اظهار داشت: بنده وضعیت فرزندان هسته ای را درک می‌کنم و می دانم که آنها چه حسی دارند؛ چراکه پدر من نیز به شهادت رسید، از این رو حس واقعی این کودکان را درک می کنم.

بازرس سابق آژانس انرژی اتمی در ادامه با بیان اینکه تمامی کشورها حق دارند از دانش هسته ای استفاده کنند، افزود: البته بخشی از سیاستمداران در زمینه هسته ای دخالت می‌کنند و می خواهند نظر آنها در زمینه هسته ای اعمال شود. از این رو ما شاهد و ناظر آن هستیم که عده ای مدام مخالف برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران هستند.

ابوشادی گفت: بنده 25 سال در آژانس هسته ای حضور داشتم و در جریان هستم که عده ای در گزارش های آژانس دست کاری می کنند این رویه به خوبی در گزارش هایی که آژانس درباره ایران اعمال می کند، صادر می شود.

وی با بیان اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی نیاز به اصلاح دارد، افزود: در حال حاضر روندی که در آژانس اعمال می شود، فنی نیست، بلکه روندی سیاسی است. به همین جهت بنده به عنوان یک متخصص هسته ای آرزو می کنم که آژانس انرژی هسته ای اصلاح شود.

عضو شورای امور خارجه مصر اضافه کرد: کشورهایی که همسو با آمریکا هستند هیچ مشکلی در آژانس ندارند، اما این مخالفت ها فقط در کشورهایی دیده می شود که مخالف آمریکا هستند.

بازرس سابق آژانس انرژی اتمی گفت: ایران هیچگاه بدنبال سلاح هسته ای نبوده و نیست و این موضوع را بار دیگر امروز امام خامنه ای مطرح کردند، ضمن آنکه خداوند با ساخت سلاح اتمی مخالف است.

ابوشادی با بیان اینکه هیچ کشوری حق ندارد مقابل برنامه های مسالمت آمیز هسته ای کشورهای دیگر بایستد، افزود: امروز 12 کشور در جهان به راحتی می توانند به دانش ها و تکنیک های هسته ای دست یابند اما کشورهایی همچون آمریکا فقط با برنامه های صلح‌آمیز هسته ای ایران مخالفت می کنند.

وی در ادامه این گفتگو وحدت و همدلی مردم مصر را لازم و ضروری دانست و در پاسخ به این سوال که چه راهکارهایی را برای حفظ انقلاب مصر ارائه می دهید، افزود: مهمترین راهکار حفظ وحدت و دوری از اختلاف است؛ چراکه دشمن مردم مصر می‌خواهد که ما مدام با هم درگیر شویم.

عضو شورای امور خارجه مصر همچنین افزود: دو هفته قبل دشمنان مصر تعداد زیادی از سربازان را ترور کردند، چه کسی از این ترورها سود می برد؟ بدون شک این ترور توطئه رژیم صهیونیستی بود؛ چراکه می خواهد به مردم مصر و انقلاب این کشور ضربه وارد کند ولی ما هرگز این اجازه را به آنها نخواهیم داد.

ابوشادی هوشیاری و بیداری مردم مصر را لازم و ضروری دانست.

عضو شورای راهبردی وزارت خارجه مصر در پاسخ به این سوال که روابط آینده ایران و مصر را چگونه ارزیابی می کنید، گفت: ما روابط خوبی را با مردم و ایران داشته و داریم. البته در گذشته نمی توانستیم این روابط را به خوبی داشته باشیم، اما امیدوارم با پیروزی انقلاب مصر و تشویق دولت جدید روابط دو کشور هم بهبود یابد.

بازرس سابق آژانس انرژی اتمی افزود: مردم مصر احترام خاصی برای مردم و دولت ایران قائل هستند، بخصوص برای شخص دکتر احمدی نژاد و زمانیکه رئیس جمهور ایران علیه رژیم صهیونیستی صحبت می کند، مردم مصر خوشحال می شوند که می بینند چنین رئیس جمهوری علیه این رژیم صحبت می کند.

این فعال مصری در پایان با بیان اینکه معتقدم که مصر باید از تجربیات ایران به نحو مطلوب استفاده کند، خاطر نشان کرد: چرا نباید ما (مصری ها) از تجربه برنامه های صلح‌آمیز هسته ای ایران استفاده نکنیم.