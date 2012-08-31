رهبری نقشه راه سران جنبش عدم تعهد را ترسیم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر:غلامرضا نوری شامگاه روز پنجشنبه در جمع مردم بستان آباد با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران افزود: انعکاس وسیع و گسترده بیانات مقام معظم رهبری و استقبال سران کشورها از این فرمایشات نشان از نفوذ بیداری اسلامی در بسیاری از کشورهای غیر اسلامی دارد.

وی با اشاره به آرمان امام خمینی (ره) در خصوص اینکه باید انقلاب اسلامی جهانی شود و این انقلاب به انقلاب حضرت مهدی(عج) متصل گردد، اذعان داشت: چنین استقبال بی نظیری از ترسیم نقشه راه مقام معظم رهبری برای سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل و شورای امنیت حکایت از این دارد که افق های روشنی از جهانی شدن انقلاب اسلامی به چشم می خورد.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری گفت: همانطوری که معظم له نیز تاکید کردند خوشبختانه چشم‌انداز تحولات جهانى، نویدبخش یک نظام چند وجهى است که در آن، قطب هاى سنتى قدرت جاى خود را به مجموعه‌اى از کشورها و فرهنگ ها و تمدن هاى متنوع و با خاستگاه هاى گوناگون اقتصادى و اجتماعى و سیاسى می دهند.

نوری با تاکید بر اینکه بدون تردید اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران را می توان یک برد دیپلماتیک برای کشورمان خواند و افزود: چرا که در شرایط کنونی تحریم ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه کشورمان، بیانات مقام معظم رهبری به عنوان نقشه راه پیش روی سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل و شورای امنیت و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد انعکاس وسیعی در سطح جهان داشته است.