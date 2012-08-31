  1. اقتصاد
۱۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۱۳

پورکاوه به مهر اعلام کرد:

عرضه گسترده 6 قلم کالای اساسی/ کمبود کالا نداریم

عرضه گسترده 6 قلم کالای اساسی/ کمبود کالا نداریم

مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت از عرضه گسترده کالاهای اساسی در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا خبرداد و گفت: شکر، روغن، تن‌ماهی، برنج، رب گوجه فرنگی، مواد پروتئینی و تخم‌مرغ در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا عرضه خواهد شد.

علی پورکاوه در گفتگو با خبرنگار مهر از عرضه گسترده کالاهای اساسی با تخفیف 5 تا 20 درصدی در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا به مناسبت ایام بازگشایی مدارس خبرداد و گفت: این نمایشگاهها از 15 تا 24 شهریورماه در تهران و سایر شهرهای کشور برگزار می‌شود.

مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در این نمایشگاهها علاوه بر عرضه گسترده کالاهای اساسی، مایحتاج دانش‌آموزان از جمله لوازم‎‌التحریر و کیف و کفش نیز عرضه خواهد شد.

وی تصریح کرد: در این نمایشگاهها، برنج، روغن، شکر، حبوبات، تن‌ماهی، مواد پروتئینی، تخم‌مرغ، رب گوجه فرنگی با تخفیف 5 تا 20 درصدی عرضه خواهد شد.

به گفته پورکاوه، هم اکنون کمبودی در تامین کالاهای مورد نیاز مردم وجود ندارد.  قیمت تایید شده با مهر اتحادیه نیز به بنر یا دیوار غرفه در نمایشگاه زده می‌شود تا خریداران از قیمت تایید شده آگاهی یابند و از سویی نمونه کالای پلمپ شده با قیمت آن در غرفه‌ها وجود دارد.

وی اظهار داشت: عرضه اقلام اساسی با هماهنگی با اتحادیه‌ها به میزان کافی توزیع خواهد شد.

به گزارش مهر، نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا در تهران در قالب 1800 غرفه و در پارک ارم، بوستان ولایت، حکیمه تهرانپارس و فرهنگسرای خاوران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1685151

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها