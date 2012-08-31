عرضه گسترده 6 قلم کالای اساسی/ کمبود کالا نداریم

علی پورکاوه در گفتگو با خبرنگار مهر از عرضه گسترده کالاهای اساسی با تخفیف 5 تا 20 درصدی در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا به مناسبت ایام بازگشایی مدارس خبرداد و گفت: این نمایشگاهها از 15 تا 24 شهریورماه در تهران و سایر شهرهای کشور برگزار می‌شود.

مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در این نمایشگاهها علاوه بر عرضه گسترده کالاهای اساسی، مایحتاج دانش‌آموزان از جمله لوازم‎‌التحریر و کیف و کفش نیز عرضه خواهد شد.

وی تصریح کرد: در این نمایشگاهها، برنج، روغن، شکر، حبوبات، تن‌ماهی، مواد پروتئینی، تخم‌مرغ، رب گوجه فرنگی با تخفیف 5 تا 20 درصدی عرضه خواهد شد.

به گفته پورکاوه، هم اکنون کمبودی در تامین کالاهای مورد نیاز مردم وجود ندارد. قیمت تایید شده با مهر اتحادیه نیز به بنر یا دیوار غرفه در نمایشگاه زده می‌شود تا خریداران از قیمت تایید شده آگاهی یابند و از سویی نمونه کالای پلمپ شده با قیمت آن در غرفه‌ها وجود دارد.

وی اظهار داشت: عرضه اقلام اساسی با هماهنگی با اتحادیه‌ها به میزان کافی توزیع خواهد شد.

به گزارش مهر، نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا در تهران در قالب 1800 غرفه و در پارک ارم، بوستان ولایت، حکیمه تهرانپارس و فرهنگسرای خاوران برگزار خواهد شد.