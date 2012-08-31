  1. حوزه و دانشگاه
۱۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۴۸

در 59رشته؛

فهرست حائزین شرایط دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد اعلام شد

فهرست حائزین شرایط دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد اعلام شد

اسامی حائزین شرایط دعوت به مصاحبه 59 رشته دوره دکتری تخصصی با آزمون و بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان باید برای دریافت نتیجه به سایت www.azmoon.net مراجعه کنند.

تاکنون مصاحبه 100 رشته در دوره دکتری تخصصی انجام شده و اسامی داوطلبان حائز شرایط مصاحبه سایر رشته‌ها نیز طی روزهای آینده اعلام خواهد شد.

پذیرش دانشجو در دوره دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی طی دو مرحله آزمون کتبی و مصاحبه علمی انجام می‌شود و پس از آزمون کتبی بر اساس ظرفیت پذیرش هر رشته تعدادی از داوطلبان حائز شرایط با اولویت نمره کتبی به مصاحبه علمی دعوت و پذیرفته شدگان نهایی از میان افراد مصاحبه  شده با بالاترین امتیاز انتخاب می‌شوند.

همچنین متقاضیان دوره دکتری تخصصی بدون آزمون نیز بر اساس امتیازات حاصل از معدل، نمره پایان نامه و تولیدات علمی رتبه بندی و سپس تعدادی از داوطلبان با توجه به ظرفیت پذیرش و با اولویت امتیازات به مصاحبه علمی دعوت شده و پذیرش نهایی با توجه به امتیاز نهایی هر داوطلب انجام می‌شود.

نتایج نهایی پذیرفته شدگان آخر شهریور ماه اعلام می‌شود.

 

کد مطلب 1685158

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها