فهرست حائزین شرایط دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان باید برای دریافت نتیجه به سایت www.azmoon.net مراجعه کنند.
تاکنون مصاحبه 100 رشته در دوره دکتری تخصصی انجام شده و اسامی داوطلبان حائز شرایط مصاحبه سایر رشتهها نیز طی روزهای آینده اعلام خواهد شد.
پذیرش دانشجو در دوره دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی طی دو مرحله آزمون کتبی و مصاحبه علمی انجام میشود و پس از آزمون کتبی بر اساس ظرفیت پذیرش هر رشته تعدادی از داوطلبان حائز شرایط با اولویت نمره کتبی به مصاحبه علمی دعوت و پذیرفته شدگان نهایی از میان افراد مصاحبه شده با بالاترین امتیاز انتخاب میشوند.
همچنین متقاضیان دوره دکتری تخصصی بدون آزمون نیز بر اساس امتیازات حاصل از معدل، نمره پایان نامه و تولیدات علمی رتبه بندی و سپس تعدادی از داوطلبان با توجه به ظرفیت پذیرش و با اولویت امتیازات به مصاحبه علمی دعوت شده و پذیرش نهایی با توجه به امتیاز نهایی هر داوطلب انجام میشود.
نتایج نهایی پذیرفته شدگان آخر شهریور ماه اعلام میشود.
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