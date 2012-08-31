برداشت سالیانه دو هزار تن توتون/ مریوان جایگاه اول کردستان در برداشت توتون را دارد

حسن صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شهرستان مریوان به طور میانگین از هر هکتار زمین هزار و 800 کیلو توتون برداشت می کند.

وی افزود: در حال حاضر نوع جدیدی از توتون به نان "کی وای" در مریوان کشت می شود که عملکرد هکتاری آن در سال گذشته دو هزار و 500 کیلو بوده است.

رئیس اداره دخانیات مریوان بیان کرد: در راستای ایجاد اشتغال پایدار در سال جاری 44 روستا بیش از هزار و 470 کشاورز به کشت تنباکو مشغول هستند.

صدیقی با اشاره به اینکه روستاهای وله ژبر و کال روستاهایی است که بیشترین برداشت توتون را داشته اند، یادآور شد: انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب در آینده نزدیک شاهد برداشت بیشتر توتون از روستاهای این شهرستان باشیم.

مریوان جایگاه اول در استان را به لحاظ کشت و برداشت توتون دارد

وی ادامه داد: در سال گذشته با برداشت هزار و 800 تن تنباکو، مریوان جایگاه نخست برداشت توتون در استان را به خود اختصاص داد.

رئیس اداره دخانیات مریوان اظهار داشت: در حال حاضر شهرستان مریوان یکی از قطب های تولید توتون در کشور است و انتظار می رود با برنامه ریزی درست این روند همچنان ادامه داشته باشد.

صدیقی گفت: سال گذشته اداره کل دخانیات مریوان شش میلیارد و 200 میلیون تومان تنباکو از کشاورزان مریوانی خریداری کرد.

وی در پایان سخنان خود عنوان کرد: انتظار می رود در سال جاری نیز بیش از هشت میلیارد ریال توتون از کشاورزان خریداری شود.