به گزارش خبرنگار مهر، نامیق یاری و فرزاد خدایاری دوچرخه سواران کوهستان کردستانی به اردوی تیم ملی دوچرخه سواری کوهستان برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا در لبنان دعوت شدند.

بر اساس اعلام فدراسیون دوچرخه سواری کشور این اردوی آمادگی از تاریخ 18 تا 25 شهریور در کمپ تیم های ملی مجموعه ورزشی آزادی تهران تشکیل می شود.

مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در رشته کوهستان از تاریخ 20 تا 23 مهر ماه سال جاری به میزبانی کشور لبنان برگزار می شود.

استان کردستان به دلیل شرایط ویزه جغرافیایی یکی از استان های صاحب سبک کشور در دوچرخه سواری کوهستان به شمار می رود و همواره ورزشکاران این استان نیز در قالب تیم های ملی حضور دارند.