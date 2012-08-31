مواضع ایران و بنگلادش نسبت به یکدیگر نشانه عمق دوستی دو کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد شامگاه پنجشنبه در دیدار نخست‌وزیر بنگلادش در حاشیه شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد با بیان اینکه ایران و بنگلادش ظرفیت‌های استفاده نشده فراوانی برای گسترش روابط اقتصادی و فرهنگی با یکدیگر دارند، اظهار داشت: مسئولان دو کشور باید با تکیه بر اشتراکات فرهنگی و تاریخی فراوان دو ملت و با توجه به اینکه هیچ مانع و محدودیتی در مسیر گسترش روابط دو کشور وجود ندارد، روابط دو جانبه را در عرصه‌های مختلف بیش از پیش گسترش دهند.

رییس‌جمهور با اشاره به اشتراکات فراوان بین زبان فارسی و زبان بنگلادشی اظهار داشت: زبان فارسی میراث مشترک ماست و فاصله‌ای که امروز بین ایران و بنگلادش ایجاد شده نیز ناشی از بدخواهی‌های بیگانگان است.



نخست‌وزیر بنگلادش نیز در این دیدار ضمن تبریک دکتر احمدی‌نژاد به مناسبت بر عهده گرفتن ریاست جنبش عدم تعهد تصریح کرد: مطمئنم جنبش عدم تعهد تحت رهبری شما به تشکیلاتی مؤثرتر، قدرتمندتر، پویاتر و فعال‌تر در عرصه بین‌المللی تبدیل خواهد شد.



وی با اشاره به پیوندهای تاریخی و فرهنگی گسترده بین ایران و بنگلادش تأکید کرد: باید با تکیه بر این بستر مناسب روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی کشور را بیش از پیش افزایش دهیم.