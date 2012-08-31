ورود روسای کشورهای عضو جنبش عدم تعهد به سالن اجلاس/ روز پر کار گروه نم

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز نشست سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد تا ساعتی دیگر در ادامه برپایی شانزدهمین اجلاس گروه نم در سالن اصلی اجلاس سران با حضور هیات های عالی رتبه و روسای جمهور کشورهای عضو آغاز می شود.

از هم اکنون روسای جمهور به همراه هیات های شرکت کننده در اجلاس در حال ورود به سالن اصلی هستند.

اولین هیاتی که وارد سالن شد هیات سریلانکا و رئیس جمهور این کشور بود.

نشست امروز سران کشورهای عضو در دو نوبت صبح و عصر و با حدود 40 سخنرانی برگزار می شود. در روز نخست این نشست که دیروز برگزار شد حدود 20 سخنرانی انجام شد.

در نوبت عصر این نشست که مراسم اختتامیه اجلاس تهران محسوب می شود، بیانیه پایانی اجلاس که به تایید کارشناسان رسیده بود، به تصویب سران رسیده و قرائت خواهد شد.

به گزارش مهر، با برگزاری این اجلاس، جمهوری اسلامی ایران به مدت سه سال ریاست جنبش عدم تعهد را برعهده خواهد داشت.

رئیس بعدی گروه نم پس از ایران بر عهده ونزوئلا است.